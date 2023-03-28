Cemile ve Kadriye Başçı cinayetinde mütalaa verildi: Cinayete yardıma tutuklama talep edildi

BÜŞRA İLASLAN / YENİÇAĞ

Mardin'de Seyfettin Değer adlı erkek, uzaklaştırma kararına rağmen gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Cemile Başçı ile kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı öldürmüş ve ardından cinayet silahı ile kendini vurmuş ve cinayetten 14 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Cinayet sırasında Seyfettin Değer ile eve giden Murat Tulga hakkında cinayete yardım ve yataklıktan Mardin 1. Ağız Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Tulga'nın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Bugünkü duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Barış Özbay, Savcılığın mütalaasını verdiğini ve 10 Nisan'da gerçekleşecek duruşmadan emsal karar beklediklerini belirtti.

Bu davanın ciddi bir emsal olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olayı gerçekleştiren şahıs Seyfettin Değer kendi kayın validesi Kadriye Başçı ve eşi Cemile Başçı'yı kendi evlerinde koruma kararına rağmen geliyor ve şuan yargılanan Murat Turgay'la beraber öldürüyor. Bununla da kalmıyor. Müvekkilimiz Ferhat Başçı'yı da öldürmeye teşebbüs ediyor. Cinayeti işledikten sonra da kendisini vuruyor ve ölüyor. Şimdi bu dosyayı benzersiz kılan şey; aile ile bir akrabalığı olmayan, arkadaşı olarak gelen ve olayın meydana gelmesinde ciddi katkısı olan, olayı engellemek isteyen Ferhat'ı etkisiz hale getiren Murat Tulga hakkında iki kişiye yönelik üst soy ve tasarlayarak öldürmeye yardım ve yataklık ve sağ olan Ferhat'ıda öldürmeye teşebbüse yardım ve yataklık suçundan bir dava açıldı. Biz davanın en başından beri bu kişinin üç temel suç istinadı var. Bunlardan ceza alması gerekir. Yurt dışına çıkma yasağı var ama bu yeterli değil. Suçun vasfı, ağırlığı ve kaçma durumuna istinaden tutuklama istemiştik. Bu zamana kadar mahkeme sadece adli kontrolü devam ettirmişti.



'SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ'

Savcılık mütalaasında dedi ki sadece üç suçtan ceza verilmesini değil aynı zamanda tutuklanmasını da istedi. Tabi mahkeme buna hazırlıklı değildi. Ciddi bir infial yarattı. Şuan için adli kontrolün devamına karar verildi. Şuan tutuklama olmadı ama 10 Nisan'da duruşma var. Cezalandırma verilmesini bekliyoruz. Bu dosya bu kapsamda emsalsiz olduğu için, cinayete yardım ve yataklık meselesinden kaynaklı buna benzer başka bir dava açılmadığı için bu dosyayı çok önemsiyoruz. Çok üzerinde duruyoruz. Ve Türkiye’de verilen ilk emsal nitelikte bir karar çıkacağını düşünüyoruz.

'DAVADA İYİ BİR SONUÇ ALINMA NOKTASINA GELDİK'

6284'ün ne kadar yaygın olmakla birlikte çok etkin olmadığı ona rağmen kaldırılmasının siyaset konusu edildiği bir dönemde aslında bu türden kararların yaygınlaştırılması ve yasanın daha etkin kullanılabilir olması meselesi açısından bir örnek oluşturacak bizim için. Dosya kapsamında dinlenen tanıklar hepsi müştereken şunu söylüyor; normalde eylemi gerçekleştiren ve şu anda ölü olan Seyfettin Değer tek başına bu eylemi yapabilecek güç ve beceriye sahip değil. Ama ne yapıyor. Şuan yargılanan sanık ile birlikte gidiyor eve. Ondan güç alıyor. Cesaret alıyor. İki erkek olayı meydana getiriyorlar. Olayı asıl yapan şahıs ölüyor ama Murat Tulga hakkında böyle bir dava açılıyor. Davada iyi bir sonuç alınma noktasına geldik biz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak biz bu davada emsal karar aldırmamız, bu kararın yaygınlaştırılması, duyurulması, buna benzer kararların artırılması bizim kadına yönelik şiddet olaylarında hukuki süreçte ciddi bir katkı sağlayacaktır."