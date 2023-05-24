Meral Akşener: Aynı acıları paylaşan ellerimiz hep bir olacak. Bugünleri hep birlikte atlatacağız

Meral Akşener, İstanbul Esenler'de gerçekleştirdiği ev ziyaretini sosyal medyada paylaştı.

Meral Akşener: Aynı acıları paylaşan ellerimiz hep bir olacak. Bugünleri hep birlikte atlatacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde İstanbul’da çalışmalarını sürdürdü.

Meral Akşener, Esenler’de vatandaşlarla bir araya geldi. AKP iktidarı döneminde vatandaşın eşit muamele görmediğini vurgulayan Akşener, "Mesele, Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele gerçekten sistem meselesi. 82 puan almış oğlun ya da kızın, bu sistem sebebiyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya kızı atanıyorsa burada bir problem var. Gencecik çocuklar, parasını tahmin edemeyeceğimiz büyüklükte, pahalılıkta arabalara biniyor, buna karşılık seninkiler, senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir" dedi.

"AYNI ACILARI PAYLAŞAN ELLERİMİZ HEP BİR OLACAK"

Vatandaşların evlerine ziyarete giden Meral Akşener, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Evini ziyaret ettiği bir aile ile çekildiği fotoğrafları paylaşımına ekleyen Akşener şu açıklamayı yaptı:

"Esenler’de evleri ziyaret ettik. Aynı acıları paylaşan ellerimiz hep bir olacak, hep beraber olacak. Bugünleri hep birlikte atlatacağız…"

aksener-esenler.jpg

İlgili Haberler
Mansur Yavaş: Kandil, Cumhur İttifakı lehine çalışmıştır. Amaçları Millet İttifakı'na seçimi kaybettirmektir
Akşener'den Muharrem İnce sorusuna yanıt. "Sistemin büyümesinden yanayım"
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına eminim
Akşener'den Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması için ilk yorum: Çok memnun oldum
Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Merve Dizdar'dan kıyafetine gelen eleştirilere yanıt videosu. "İğrenç, rezil, rüküş yazanlar" Magazin
Merve Dizdar'dan kıyafetine gelen eleştirilere yanıt videosu. "İğrenç, rezil, rüküş yazanlar"
Samet Akaydin Trezeguet olayıyla ilgili konuştu: Allah'a havale ediyorum! Spor
Samet Akaydin Trezeguet olayıyla ilgili konuştu: Allah'a havale ediyorum!
Kılıçdaroğlu TRT'de Erdoğan'a meydan okudu: Çık karşıma, millet kararını versin Güncel
Kılıçdaroğlu TRT'de Erdoğan'a meydan okudu: Çık karşıma, millet kararını versin
KIRKAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Resmi İ̇lanlar
KIRKAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ Resmi İ̇lanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İ̇lanlar
T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İ̇lanlar
İ L A N T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ