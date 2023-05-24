Meral Akşener: Aynı acıları paylaşan ellerimiz hep bir olacak. Bugünleri hep birlikte atlatacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde İstanbul’da çalışmalarını sürdürdü.

Meral Akşener, Esenler’de vatandaşlarla bir araya geldi. AKP iktidarı döneminde vatandaşın eşit muamele görmediğini vurgulayan Akşener, "Mesele, Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele gerçekten sistem meselesi. 82 puan almış oğlun ya da kızın, bu sistem sebebiyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya kızı atanıyorsa burada bir problem var. Gencecik çocuklar, parasını tahmin edemeyeceğimiz büyüklükte, pahalılıkta arabalara biniyor, buna karşılık seninkiler, senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir" dedi.

"AYNI ACILARI PAYLAŞAN ELLERİMİZ HEP BİR OLACAK"

Vatandaşların evlerine ziyarete giden Meral Akşener, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Evini ziyaret ettiği bir aile ile çekildiği fotoğrafları paylaşımına ekleyen Akşener şu açıklamayı yaptı:

"Esenler’de evleri ziyaret ettik. Aynı acıları paylaşan ellerimiz hep bir olacak, hep beraber olacak. Bugünleri hep birlikte atlatacağız…"