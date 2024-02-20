Çene kaslarını güçlendirir. Diş etlerini temizler. İşte mucize ot

Cemile Balcı
Çene kaslarını güçlendirir. Diş etlerini temizler. İşte mucize ot
Çene kaslarını güçlendiren ve diş etlerini temizleyen sakızağacı otu ortaya çıktı.

Doğal beslenmenin önemi arttıkça, hastalıklara iyi gelen bitkiler de keşfediliyor.

Bunlardan biri de çene kaslarını ve diş etlerini koruyan sakızağacı otu.

Sakızağacı otu, Antepfıstığıgillerden bir ağaç türüdür. Akdeniz bölgesinde yetişir. 4 metreye kadar uzayabilir. Kışın yapraklarını dökmez. Küçük kırmızı çiçekleri vardır.

Meyveleri küçük, yuvarlak ve sivri uçludur. Olgunlaştıkça kırmızıdan siyaha döner. Ağacın dal ve gövdesinden damla sakızı çıkarılır.

Damla sakızı, mide sağlığına iyi gelir. Tükürük akışını hızlandırır. Çene kaslarını kuvvetlendirir.

Diş etlerini arındırır.

Damla sakızı hem çiğnenebilir hem de damla sakızlı muhallebi gibi tatlılarda kullanılabilir.

Damla sakızından bir parça alıp ezerek bala karıştırıp da yenebilir.

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