Cengiz İnşaat Cennet Koy'da yaptığı otelin kapasite artırımını istedi. Suyundan da koyuyorlar etinden de yiyorlar tencerenin dibini de sıyırıyorlar

Bodrum'a yapılan 1845 odalı otel inşaatına tepkiler gelmeye devam ederken Cengiz İnşaat, Bodrum'daki Cennet Koyu'nda yapımına başladığı otelin projesi için kapasite artırmak istedi. Adına da "milli ve yerlilik" diyorlar.

Cengiz İnşaat Cennet Koy'da yaptığı otelin kapasite artırımını istedi. Suyundan da koyuyorlar etinden de yiyorlar tencerenin dibini de sıyırıyorlar

Muhalefetin "5’li çete" olarak adlandırdığı şirketlerden biri olan Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat, Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yapımına başladığı otel projesi için kapasite artışı başvurusu yaptı.

HalkTv’de yer alan bilgilere göre; Cengiz Holding, Bodrum’daki ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan’ ilan edilen Cennet Koyu’nda yapmak istediği otel projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini Ekim 2022’de başlattı.

Projeye Aralık 2022’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Bunun ardından Bodrum Belediyesi Cengiz’e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıkladı. 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesi’nin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşıdı.

Muğla İdare Mahkemesi, ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından alana geçici inşaat kampı kurarak turizm tesisi inşaatına başlayan şirket, turizm sezonu nedeniyle çalışmalara ara verdi.

CENGİZ HOLDİNG KAPASİTE ARTIRMAK İSTİYOR

Korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket kapasite artışı talep etti. Muğla Valiliği bugün projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bununla birlikte dava süreci devam eden proje, yeni başvuruyla birlikte onay alması durumunda kapasite artışına gidecek.

Yeni ÇED dosyasına göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması isteniyor.

CHP geçen haftalarda Cennet Koyu’nun Hazine’ye devredilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurdu. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları hatırlatılarak, gelinen aşamada arazinin Hazine’ye devrinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

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