Cenk Tosun'a Süper Lig'den 2 talip! Fenerbahçe ayrılığa onay verdi

Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Cenk Tosun takımdan ayrılıyor. Milli golcüye 2 Süper Lig ekibi talip olurken, sarı-lacivertliler, bonservis talebi olmadan Cenk'in ayrılığına izin verdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, sarı-lacivertliler ile yollarını ayırıyor. Transfer olduğundan beri istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun için Süper Lig'den 2 takım resmi teklif yaptı.

CENK TOSUN İÇİN FENERBAHÇE BONSERVİS BEDELİ İSTEMİYOR

Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ve Gaziantep FK yakın ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertlilere sözlü tekliflerini ileten iki takımın da Cenk Tosun'un kararı için beklemeye geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin herhangi bir bonservis talep etmediği golcü oyuncunun kararı transferi belirleyecek.

