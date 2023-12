Cep telefonu kullanımındaki en ciddi tehlikeler neler

Bazı çalışmalarda beyin tümör risk artışının olduğu bildiren Prof Dr. Coşkun, “Birkaç gün önce Journal of the National Cancer Institute dergisinde Joachim Schüz ve arkadaşları tarafından yayımlanan çalışmada bu konuda bir nebzede olsa içimizi rahatlattı diyebiliriz. Yaklaşık 776 bin kadının katıldığı çalışmada, katılımcılara 2001 ve 2011 yıllarında mobil telefon kullanım detayları ile ilgili anket soruları yöneltilmiş ve bu sürecin ardından kişiler ortalama 14 yıl takip edilmişler. Bu hastalarda glioma, akustik nörinom, menengiom ve hipofiz bezi beyin tümörleri ile cep telefonu kullanımı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca göz tümörleri ile ilişkiye de bakılmış. On dört yıllık takibin sonunda beyin tümörü yüzde 0.42 kişide görülmüş. Cep telefonu kullanalar da hiç kullanmayanlara göre göz tümörleri dahil hiç bir beyin tümöründe risk artışı saptanmamıştır“ dedi.

Telefonlardan çıkan radyofrekans dalgaları dokular tarafından emilmekte ve oluşturdukları ısı ile dokulara zarar verdiğini bildiren Prof. Coşkun, “Baş bölgesine yakın kullanılan telefonlar bu nedenle beyin tümörleri açısından risk oluşturabilir diye düşünülmekte. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bu radyofrekans dalgalarını “muhtemel karsinojenik” olarak tanımlamıştır. Bu çalışma beyin kanseri risk artışı gösterilmemesi nedeniyle sevindirici bir çalışma. Fakat çocuk ve genç yaştakiler bu çalışmaya dahil edilmemiş. Ayrıca bu çalışmada uzun süreli telefon konuşma yapılma oranları günümüze göre oldukça düşük. Bu nedenle bu çalışmaya bakarak hiç bir risk yok dememiz mümkün değil” dedi.

“Sonuç olarak bu çalışmanın olumlu sonuçlarına rağmen, cep telefon kullanımının beyin tümörü dahil ciddi riskleri olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor” diyen Prof. Dr. Coşkun şu ifadelere yer verdi:

“ Telefon çaldığı an radyofrekans dalgalarının en yüksek olduğu anlardır. Telefonu açtıktan 2-3 saniye sonra telefonu kulağımıza götürmek bu maruziyeti azaltmak açısından önemlidir. Ayrıca telefon konuşmalarımızı her iki kulağa yaymak, uzun süreli telefon konuşmalarından kaçınmak, hoparlör yada kablolu kulaklık kullanmak bu riskleri azaltmak açısından önemli olabilir."

DHA