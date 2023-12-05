Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme

'Suç örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin davasında kardeşlerin serbest bırakılması için yapılan itiraz kabul edilmedi.

KAYNAK: DHA
Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme

Son günlerce sosyal medya fenomenleri adeta kıskaç altında.

Yapılan her usulsüzlük bir bir ortaya çıkarken sosyal medya fenomenleri artık yapacakları paylaşımları cımbızla seçmeye başladı. Kara para aklamayla normalin üzerinde para harcamadan tutulup suç örgütüne üye olmaya kadar birçok konuda araştırılan sosyal medya fenomenlerinden dikkatler bu kez Bahar Candan ve Nihal Candan'ın üzerindeydi.

Candan kardeşler suç örgütüne üye olma suçunda gözaltında tutulurken kardeşlerin davasında flaş bir gelişme yaşandı

Cezaevindeki Candan kardeşler in tutuklanmasının ardından avukatları tarafından tutukluluğa itiraz edildi. Candan kardeşlerin avukatı tahliye olunmaz ise adlı kontrolle serbest bırakılması talebinde bulundu.

Ancak Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutukluluğu için yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Dolandırıcılık, suç örgütüne üye olmak ve kara para aklamakla suçlanan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia edildi. Candan kardeşler, kendileri hakkında yapılan bu suçlamaları kabul etmedi.

Bahar Candan ile Nihal Candan ve Hacı İsrafil Sağlam savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

1077448724-23-0-1157-638-1920x0-80-0-0-3dff8537d8a7f5468e74303620ef9afd.jpg

g.png

u.png

İlgili Haberler
Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi polislere kapıyı açmış ilk sözü bu olmuş
Candan kardeşlerin zengin görünmek için sosyal medyada yaptıkları hile ortaya çıktı
Bahar Candan cezaevinde şımarıklık. Yemekleri beğenmedi memurla tartıştı
Çirkin kadın yoktur güzellik merkezi açmayıp parayı bulamayan kadın vardır. Sosyal medya bombayı patlattı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu Gündem
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
İşte doğa ananın en etkili ağrı kesicisi... Şifalı Bitkiler
İşte doğa ananın en etkili ağrı kesicisi...
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu Gündem
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Gıda Mühendisleri hangi balığı 1’nci seçti Sağlık
Gıda Mühendisleri hangi balığı 1’nci seçti
Bu ot böbrek dostu Şifalı Bitkiler
Bu ot böbrek dostu