Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme

Son günlerce sosyal medya fenomenleri adeta kıskaç altında.

Yapılan her usulsüzlük bir bir ortaya çıkarken sosyal medya fenomenleri artık yapacakları paylaşımları cımbızla seçmeye başladı. Kara para aklamayla normalin üzerinde para harcamadan tutulup suç örgütüne üye olmaya kadar birçok konuda araştırılan sosyal medya fenomenlerinden dikkatler bu kez Bahar Candan ve Nihal Candan'ın üzerindeydi.

Candan kardeşler suç örgütüne üye olma suçunda gözaltında tutulurken kardeşlerin davasında flaş bir gelişme yaşandı

Cezaevindeki Candan kardeşler in tutuklanmasının ardından avukatları tarafından tutukluluğa itiraz edildi. Candan kardeşlerin avukatı tahliye olunmaz ise adlı kontrolle serbest bırakılması talebinde bulundu.

Ancak Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutukluluğu için yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Dolandırıcılık, suç örgütüne üye olmak ve kara para aklamakla suçlanan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia edildi. Candan kardeşler, kendileri hakkında yapılan bu suçlamaları kabul etmedi.

Bahar Candan ile Nihal Candan ve Hacı İsrafil Sağlam savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.