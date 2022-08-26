﻿Çetin Doğan ve Hakkı Kılıç...

2004 yılında Korgeneral rütbesi ile emekli olan Hakkı Kılıç'ın Jandarmadaki lakabı "Peygamber Hakkı..."dır. Emrinde çalışan personelin büyük çoğunluğunun idealidir. Ayrıntılı bilgiyi sevgili Mustafa Önsel'in yazılarında bulabilirsiniz. Meslek hayatı boyunca 20'den fazla tayin görmüş bugün 83 yaşında ama 30 yılı dağlarda geçmiş adam gibi adamdır. "Peygamber Hakkı" ismi boşuna konmamıştır. Kimsenin gönlünü kırmadığı gibi, manevi dünyası çok zengindir. İbadetlerini gösteriş olsun diye yapmaz. Gerçek anlamda "Dindar" olanları koruyup, kollamıştır. Kelimenin tam anlamı ile "Millî adam"dır. FETÖ de, dinbazlar da "Adam gibi adam"ı sevmez. Başta terörle mücadele olmak üzere Türk Ordusunun binlerce yıllık geleneğine sahip çıktığı için hedefe koydular Hakkı Kılıç'ı... Bu da böyle biline.

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Dinbazlar, Fetöcüler ve birtakım sağcıların "Düşman hukuku" ile hedefe koydukları Çetin Doğan'a gelince 1940 Trabzon-Maçka doğumlu. Anne-baba Balıkesir-Susurluk'tan Çerkez ailesi. Yurdunu kaybedip İstiklal Harbine katılanlardan. Anne genç yaşta vefat edince Çetin Doğan, Bursa Işıklar Askerî Lisesi'ne giriyor. 1960'da 27 Mayıs ihtilalinden hemen sonra Kara Harp Okulu'ndan mezun oluyor. Topçu Teğmen rütbesi ile Anadolu'da görev yapıyor. Parmakla gösterilen başarılı Türk Subayı. Kulağının kenarından binlerce mermi geçmiş savaşçı. Kurmay subay olmasına rağmen karargahta fazla kalmamış. Arazide hep... O'nu Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı döneminde tanıdım. Güneydoğu'daki ve sınır ötesi harekatlarda arazide ve harekatı yönetirken telsiz konuşmalarını dinledim. 1995'te sınırdan başlayıp ötesine ulaşan harekatta helikopterdeki emirlerine tanık oldum. PKK ve diğer unsurların pusuya düşürdüğü birliğe destek için havalanmıştı. Pilot "Daha fazla alçalırsak vurulma ihtimalimiz fazla komutanım" dediğinde, cevabı tarihe geçmiştir. "Oğlum, aşağıdaki çocuklar vurulmuyor mu? Onlar bizim askerimiz değil mi? Vurulursak vurulalım ama askerimizi yalnız bırakmayalım" sözlerini telsizden dinledim. O helikopterin pilotu bugün bile aldıkları isabetlere rağmen alçalıp, o birliğe sağladıkları ateş desteği ile nasıl kurtulduklarını, yaralanan gazileri nasıl kurtardıklarını anlatır. PKK'nın ve sınır ötesindeki Amerikan kuklalarının hiç sevmediği komutandır. Liyakatın geçerli olduğu günlerde önce Ege Ordu Komutanlığı yaptı. NATO'ya bağlı olmayan Ege Ordusu'nun sadece TSK emrinde olması için çaba gösterdi. Ve yeniden hedefe kondu. Birinci Ordu Komutanlığına getirildiği 2001 yılında; emekli olacağını bilerek görevini son ana kadar başarı ile sürdürdü. TSK'da belirli periyotlarda yapılan "Harp Oyunları"nı da yönetti. Olumsuz koşullarda komuta ettiği birliklerin alacağı vaziyeti üstleri ve astları ile paylaştı. Fetö'nün eniklerinin eline tutuşturulan "Bavul"daki sahtelikler yüzünden "Balyoz Kumpası"nın bir numaralı zanlısı ilan edildi. Tutuklandı. "Sorumlusu benim diğer subayları tahliye edin beni yargılayın" sözleri ile kaçak savcı Zekeriya Öz ve hapisteki hâkim Ömer Diken'e meydan okudu. Emekli Albay kızı olan değerli eşi Nilgül Hanım bütün duruşmalarda sadece eşi Çetin Doğan'ın değil tüm tutukluların yanında oldu. Kızı ve damadı sahte dijital verilerin ipliğini pazara çıkardılar. Balyoz'da intikam şarttı. Çetin Doğan'a "Eksik teşebbüsten" 20 yıl hapis cezası bile verildi. Doğan'ın emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına getirildiğini unutmayalım. O dönem FETÖ, gücünün zirvesindeydi başta Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerindeki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkarıp okullarının kapatılmasını sağladığını da unutmayalım.

Çetin Doğan'a atılan iftiraların hiç biri O'nun üzerine yapışmaz. Tutuklanacağını bile bile kendisi teslim oldu. İstese tekneye binip Ege'ye açılarak Yunan adalarına geçebilirdi. Onurlu, şerefli adamdır. İlerleyen yaşına rağmen cezaevinde heykel gibi direniyor. Hizbullah'ın katliamcı katilleri sessizce serbest bırakıldı. Çevik Bir'in üzücü haline bütün Türkiye tanık oldu. Seçim yaklaşıyor. Adalet Bakanı; hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerle ilgili "Çalışma" yapıldığını lütfen açıklamış. Ayıptır, günahtır. Anayasa Mahkemesi bir an önce dosyayı görüşmeye alıp, yaşları 75 ile 90 arasında olan bu askerlerin tahliyesi yönünde kararını açıklayarak vicdanları rahatlatmalıdır.

Bugün sadece Hakkı Kılıç ve Çetin Doğan'ı yazdım. Diğerlerini unutmuş değilim. Bu hukuksuzluğu gündemde tutabilmek için her biri birbirinden değerli komutanları yazmaya devam edeceğim...