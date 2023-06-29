Çetin Doğan'ın tahliye dosyası Erdoğan'ın önüne gitti imzalamadı. Barış Terkoğlu'ndan flaş iddia

Gazeteci Barış Terkoğlu bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Erdoğan'ın önüne giden dosyayı yazdı. Terkoğlu, Erdoğan'ın önüne efsane komutan Çetin Doğan'ın tahliye dosyasının geldiğini ancak Erdoğan'ın Çetin Doğan’ın yaşadığı işkenceyi izlemeyi seçtiğini belirtti.

Çetin Doğan'ın tahliye dosyası Erdoğan'ın önüne gitti imzalamadı. Barış Terkoğlu'ndan flaş iddia

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında 28 Şubat davasıyla tutuklu bulunan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın tahliye dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne kadar gittiğini yazdı. Terkoğlu, “Ama Erdoğan, atması gereken imzayı atmayarak Çetin Doğan’ın yaşadığı işkenceyi izlemeyi seçiyor” iddiasında bulundu.

HEPSİNİN KRONİK HASTALIKLARI ÇIKTI

28 Şubat davası tutuklusu 85 yaşındaki Vural Avar, 20 Aralık’ta cezaevinde hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanlığı, 2 Ocak tarihli genelgeyle, sürekli hastalık ve kocama hali bulunan tutukluların cezalarının hafifletilmesi ve kaldırılması için genelge yayımladı. Genelgeyle birlikte 28 Şubat sanıkları, tıpkı diğer tutuklular gibi Adli Tıp’a sevk edildi. Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, generallere ayrıntılı bir sağlık taraması yaptı. Hepsinin kronik hastalıkları çıktı.

Terkoğlu, tutuklu generallerin durumu hakkında şu bilgileri verdi:

“İşte bundan sonra aslında rutin bir süreç başladı. Dosyalar infaz savcılıklarından Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Konuştuğum bakanlık kaynakları, seçim sürecinin hengamesine rağmen, beş generalin 'cezaevinde kalamayacak kadar hasta' olduğunu ifade eden dosyalarının, Cumhurbaşkanlığı’na iletildiğini söyledi. Süreç o kadar tamamlanmıştı ki... Generallerin tahliyesi sonrası kalacakları adresin tespiti bile karakollar tarafından yapılarak dosyaya eklendi.

İşte bu noktada, nedense dosyalar, bir süredir cumhurbaşkanının imzasını bekliyor. İmzanın ardından, zaten hapisten çıkması gereken generaller çıkacak. Konuştuğum hukukçular Erdoğan’ın bu konuda takdir yetkisinin de olmadığını ifade ediyor. Bunun bir görev olduğunun altını çiziyor. Yani Adli Tıp ‘hasta’ dedikten sonra, cumhurbaşkanı ‘Bence sağlıklı’ diyemiyor.

Buna rağmen Erdoğan, okuduğunuz yazının yazıldığı saatlerde, halen imzasını atmamıştı. Haliyle 83 yaşındaki Çetin Doğan’a işkence devam ediyordu. 'İşkence' diyorum, zira hastalığına rağmen bir mahpusu içeride tutmaya devam etmek işkencenin ta kendisi. Vural Avar örneği ortada. Bundan sonra beş yaşlı generalin başına geleceklerin sorumlusu belli.”

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Çetin Doğan için isyan etti: 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır?
Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Sağlık sorunlarına rağmen FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davasıyla içerde tutuluyordu
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Ölüm tehdidi alan ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Magazin
Ölüm tehdidi alan ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Elmanın çayı mı suyu mu yararlı Şifalı Bitkiler
Elmanın çayı mı suyu mu yararlı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye kimin zoruyla getirildiğini Şerafettin Tilki açıkladı Spor
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye kimin zoruyla getirildiğini Şerafettin Tilki açıkladı
Kar beyaz şifa bombası Sağlık
Kar beyaz şifa bombası
Limonu o bölgeye sürünce ne olur Şifalı Bitkiler
Limonu o bölgeye sürünce ne olur
Yabancı uyruklu samuray kılıcıyla Küçükçekmece'de gözdağı verdi Güncel
Yabancı uyruklu samuray kılıcıyla Küçükçekmece'de gözdağı verdi
Rinoplasti sonrası neler yapmalı Sağlık
Rinoplasti sonrası neler yapmalı