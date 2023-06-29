Çetin Doğan'ın tahliye dosyası Erdoğan'ın önüne gitti imzalamadı. Barış Terkoğlu'ndan flaş iddia

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında 28 Şubat davasıyla tutuklu bulunan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın tahliye dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne kadar gittiğini yazdı. Terkoğlu, “Ama Erdoğan, atması gereken imzayı atmayarak Çetin Doğan’ın yaşadığı işkenceyi izlemeyi seçiyor” iddiasında bulundu.

HEPSİNİN KRONİK HASTALIKLARI ÇIKTI

28 Şubat davası tutuklusu 85 yaşındaki Vural Avar, 20 Aralık’ta cezaevinde hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanlığı, 2 Ocak tarihli genelgeyle, sürekli hastalık ve kocama hali bulunan tutukluların cezalarının hafifletilmesi ve kaldırılması için genelge yayımladı. Genelgeyle birlikte 28 Şubat sanıkları, tıpkı diğer tutuklular gibi Adli Tıp’a sevk edildi. Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, generallere ayrıntılı bir sağlık taraması yaptı. Hepsinin kronik hastalıkları çıktı.

Terkoğlu, tutuklu generallerin durumu hakkında şu bilgileri verdi:

“İşte bundan sonra aslında rutin bir süreç başladı. Dosyalar infaz savcılıklarından Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Konuştuğum bakanlık kaynakları, seçim sürecinin hengamesine rağmen, beş generalin 'cezaevinde kalamayacak kadar hasta' olduğunu ifade eden dosyalarının, Cumhurbaşkanlığı’na iletildiğini söyledi. Süreç o kadar tamamlanmıştı ki... Generallerin tahliyesi sonrası kalacakları adresin tespiti bile karakollar tarafından yapılarak dosyaya eklendi.

İşte bu noktada, nedense dosyalar, bir süredir cumhurbaşkanının imzasını bekliyor. İmzanın ardından, zaten hapisten çıkması gereken generaller çıkacak. Konuştuğum hukukçular Erdoğan’ın bu konuda takdir yetkisinin de olmadığını ifade ediyor. Bunun bir görev olduğunun altını çiziyor. Yani Adli Tıp ‘hasta’ dedikten sonra, cumhurbaşkanı ‘Bence sağlıklı’ diyemiyor.

Buna rağmen Erdoğan, okuduğunuz yazının yazıldığı saatlerde, halen imzasını atmamıştı. Haliyle 83 yaşındaki Çetin Doğan’a işkence devam ediyordu. 'İşkence' diyorum, zira hastalığına rağmen bir mahpusu içeride tutmaya devam etmek işkencenin ta kendisi. Vural Avar örneği ortada. Bundan sonra beş yaşlı generalin başına geleceklerin sorumlusu belli.”