Kılıçdaroğlu Çetin Doğan için isyan etti: 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır?

28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki efsane komutan Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Doğan'ın eşi'nden sağlık durumunu öğrenen Kılıçdaroğlu, sosyal medyasından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu Çetin Doğan için isyan etti: 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır?

28 Şubat davası nedeniyle tutukluluğu süren 83 yaşındaki Emekli Orgeneral Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Doğan’ın geçen hafta çıkan kritik eşikteki tahlil sonuçlarına rağmen hastanenin herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, eşinin sağlık durumuna rağmen hastanenin kendisine “Hayati riski var ama bu risk içeride de dışarıda da aynıdır” raporu verdiğini söyledi.

"83 YAŞINDA BİR KİŞİYE BU ZULÜM NEDEN YAPILIR?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin iddianamesini yazdığı 28 Şubat davasında, 678 gündür cezaevinde bulunan komutanlardan Çetin Doğan hakkında açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Doğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü söyledi.

Nilgün Doğan ile görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm.

Çetin Bey’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım.

83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur?

Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!”

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