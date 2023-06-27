Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Sağlık sorunlarına rağmen FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davasıyla içerde tutuluyordu

28 Şubat davası nedeniyle tutukluluğu süren 83 yaşındaki Çetin Doğan mide kanaması geçirdi.

Doğan’ın geçen hafta çıkan kritik eşikteki tahlil sonuçlarına rağmen hastanenin herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

Cumhuriyet’e konuşan Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, “İzmir’deki avukatımızın verdiği haberle sarsıldım. Eşim Çetin Doğan bugün (dün) mide kanaması geçirmiş” dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı ziyarette kendisine Atatürk Araştırma Hastanesi’nde yaptırdığı kan ve idrar tetkiklerinin raporunun verildiğini söyleyen Doğan, “Doğal olarak doktoru ile bağlantı kurdum. Ağır bir enfeksiyon geçirdiği, kanda şeker ve kreatin değerlerinin yüksek, demir bağlamanın da düşük olduğu teşhisi ile bir grup ilaç alması gerektiğini öğrenip kuruma haftada iki gün uğrayan sağlık ocağı doktoruna ilaçlarını yazdırdık ve almaya başladı” ifadelerini kullandı. Eşinin sağlık durumuna rağmen kendisine verilen “Hayati riski var ama bu risk içeride de dışarıda da aynıdır” raporundan sonra hastaneye güvenini kaybettiğini belirten Doğan, “Böyle rezil bir rapor veren, kan ve idrar tetkiklerinde açıkça görülen enfeksiyon ve negatif bulgulara rağmen teşhis ve tedavi için herhangi bir randevu verme zahmetinde bulunmayan bir hastaneye siz olsanız güvenebilir misiniz?” sözleriyle tepki gösterdi.

"CEZAEVİNDE BULUNAN KİŞİLERİN SAĞLIK SORUNLARINA KAYITSIZ KALAN BİR DEVLET ANLAYIŞI"

“28 Şubat davasının, tıpkı diğer komplo davalar gibi bir ihbarcı tarafından gönderilen CD içindeki dijital delillerle başlatılıp soruşturma aşamasında gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler ve tanıkların baskı altına alınmasına kadar varacak bir dizi hukuksuz eylemler gerçekleştirildiğini” söyleyen Av. Hüseyin Ersöz de şunları söyledi:

“Çetin Doğan, bugün cezaevindeki en yaşlı asker olmasına ve birçok sağlık sorunu bulunmasına karşın cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Kocamışlık hali ve sağlık sorunları Adli Tıp Kurumu tarafından da raporlanmış olmasına rağmen infazın sürdürülmesi, yaşam hakkına bir müdahale boyutuna ulaşmıştır. Öyle ki sağlık sorunlarına bağlı çok ağır ilaçlar kullanan Çetin Doğan, üst üste mide kanamaları geçirmekte, bu durum yaşına bağlı sağlık sorunlarının ağırlaşmasına neden olmaktadır. Hukuk tarihimizde böylesine can yakıcı ve hukuka aykırı olarak nitelenebilecek çok az olay vardır. Cezaevinde bulunan kişilerin sağlık sorunlarına kayıtsız kalan bir devlet anlayışı, ‘Hukuk Güvenliği İlkesi’nin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olamaz. 83 yaşında eski bir devlet adamına reva görülen hukuksuz muamele, hukuk standardımızın düşüklüğünün açık göstergesidir.”

DOMUZ BAĞCI HİZBULLAHÇILAR TEK TEK SERBEST BIRAKILIRKEN 83 YAŞINDAKİ KOMUTAN ÇETİN DOĞAN HALA CEZAEVİNDE

Geçtiğimiz günlerde domuz bağcı Hizbullahçılar serbest bırakıldı. Müebbete çarptırılan Hizbullah hükümlüsü 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy ‘kocama’ gerekçesiyle serbest bırakılmış, Alpsoy’dan sonra da terör örgütü Hizbullah’ın 4 üyesinin daha serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Serbest kalan Hizbullahçılar 20 kişinin domuz bağı ile öldürülmesi ve 31 kişinin satır ve silahlarla yaralanması suçlamaları ile yargılanıyordu.

Domuz bağcı Hizbullahçılar serbest bırakılırken ömrünü TSK’ya adamış Emekli Orgeneral Çetin Doğan hala hapiste.

KENDİ İNFAZ ERTELEME BAŞVURUSU GÜNDEME GELİRKEN DEPREMZEDELERİ DÜŞÜNMÜŞTÜ

Doğan’ın sağlık sorunları nedeniyle infaz erteleme başvurusu gündeme gelmesine rağmen Doğan, avukatı Ersöz’ü susturmuştu.

Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz Twitter hesabından yaptığı açıklamada Doğan’ın “Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz. Keşke yurttaşlarımız yaşasaydı. Ben kalmaya razıyım” dediğini aktarmıştı.

Ersöz’ün yaptığı açıklama şöyleydi:

Çetin Doğan, 543 gündür İzmir F Tipi Cezaevi’nde tutuluyor. 83 yaşında ve birçok sağlık sorunu var. Geçtiğimiz hafta kendisi ile görüşmeye gittiğimde, sağlık sorunları ve buna bağlı infaz erteleme başvurumuz da gündeme geldi. Ancak bu konuda konuşmak istemedi, beni susturdu.

Ülkesinin huzurunu her şeyin üstünde gören bir tavırla, “Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz. Keşke yurttaşlarımız yaşasaydı. Ben kalmaya razıyım” dedi. Sayısız hastalığı olan 83 yaşındaki biriydi bunu söyleyen. Avukat görüş odasında, yutkunabildim sadece.