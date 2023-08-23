Uğur Dündar Uğur Mumcu’nun ardından ağlayan generali açıkladı

Editör: Abdullah Keleş

1993 yılında kanlı bir pusuda hayatını kaybeden gazeteci, yazar Uğur Mumcu, yazdıklarıyla ve söyledikleriyle Türk halkının hafızasında hala yer buluyor.

Döneminde Türk aydınının en büyük temsilcilerinden ola Uğur Mumcu, Ankara’da katledildiği gün tüm Türkiye’de sevenleri yasa boğulmuş, Mumcu için ağıtlar yakılmıştı.

EŞİ SADECE BABASININ VE UĞUR MUMCU'NUN ARDINDAN AĞLADIĞINI GÖRDÜ

Usta gazeteci Uğur Dündar da köşesinde, Mumcu’nun arkasından ağlayan generalin kim olduğunu yazdı. Dündar, eşinden aktarılan bilgilerden oluşturduğu yazısında, Uğur Mumcu’nun arkasından gözyaşı döken generalin Çetin Doğan olduğunu açıkladı.

Dündar yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

‘‘Eşi ağladığına iki kez tanık olmuş. İlki babasını kaybettiği, diğeri ise Uğur Mumcu’nun teröre kurban gittiği gün…

83 yaşındaki Mustafa Kemal’in askeri, yurtsever, emekli Orgeneral Çetin Doğan şimdi kendisinden de yaşlı silah arkadaşlarıyla birlikte, bir yığın hastalıkla cezaevinde tutsak bulunuyor’’.

ÇETİN DOĞAN KİMDİR?

Doğan, 15 Mayıs 1940 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Babası Susurluk'lu Çerkez Arif Beydir. Annesi Çerkez kızı Müzeyyen Hanımdır. Metin adında abisi vardır. Çetin Doğan, 10 yaşında iken annesi hayatını kaybetti. Çocukluğu Susurluk’da geçti.

Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1960 yılında Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1961 yılında Polatlı’daki Topçu Okulu'nu tamamladı. 1963-1964 seneleri arasında kendisinden bir devre büyük Hilmi Özkökile beraber ABD’de hava savunma güdümlü füze kursu aldı.

Erzurum’da görev yaparken Harp Akademisi’ni kazandı.

1973’te Belçika’da, 1975-1978 yılları arasında ise İtalya NATO Karargahı’nda görev aldı. 1981-1982’de Londra’da Stratejik Etüdler Koleji’nde eğitim gördü. Önce Diyarbakır, sonra Islahiye’de görev yaptı.

1987 yılında Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Ardından; Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini icra etti.

1995-97 yılları arasında Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu Başkanlığı yaptı. 1997 ile 1999 arasında Diyarbakır’da Jandarma Asayiş Komutanlığı yaptı. Kuzey Irak’a yapılan pek çok sınır ötesi operasyonu yönetti. 1999-2001 arasında Ege Ordu Komutanlığı, 2001-2003 yılları arasında Birinci Ordu Komutanlığı görevini yaptı.

31 Mart 2003 tarihinde by-pass ameliyatı oldu. 2003 Ağustos’unda da emekli oldu, Bodrum’a yerleşti. Hayatı 7 sene sonra; 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf gazetesinde yayınlanan ve Balyoz Planı olduğu iddia edilen “haberle” değişti. Gazete planın 2003 yılının mart ayında hazırlanan bir darbe planı olduğunu iddia etti.

1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planını hazırladığı iddia edildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları yaklaşık bir aylık incelemeden sonra 22 Şubat 2010 günü aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 49 askeri gözaltına aldı. Bu planla ilgili açılan davada tutuklu olarak 1 numaralı sanık olarak yargılanmış ve 26 Şubat 2010'da mahkeme kararıyla ertesi gün Silivri Cezaevi'ne konuldu. 21 Eylül 2012 tarihinde Balyoz davası karara bağlandı. Dava sonucunda hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla çevrildi.

Doğan, TSK'dan emekli olduktan sonra dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığına atandı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alındı.

13 Nisan 2018 tarihinde sonuçlanan 28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç ve Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve ilerleyen yaşına rağmen içeride tutuluyor.