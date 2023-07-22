Çetin Doğan 40 derece sıcakta tek kişilik hücrede susuz bırakıldı

28 Şubat davası nedeniyle tutukluluğu süren 80 yaşın üzerindeki 5 komutandan biri olan Çetin Doğan mide kanaması geçirmişti.

83 yaşındaki kalp hastası emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumu ile ilgili Avukat Hüseyin Ersöz açıklamalarda bulundu. Ersöz, "Doğan, 40 derece İzmir sıcağında, sular kesik şekilde, İzmir 1 Nolu F Tipi CİK’da, tek kişilik hücrede kalıyor” dedi.

FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumuyla ilgili avukatı açıklama yaptı.

Avukat Hüseyin Ersöz, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Çetin Doğan’ın bulunduğu hücrede suyunun kesik olduğunu ifade etti.

Ersöz, “83 yaşında, kalp hastası olan Çetin Doğan, 40 derece İzmir sıcağında, sular kesik şekilde, İzmir 1 Nolu F Tipi CİK’da, tek kişilik hücrede kalıyor” dedi.

Ersöz devamında, “Bunun ismi ‘zulüm’ değilse nedir, siz söyleyin” diye belirtti.

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve bir yıldan uzun süredir cezaevinde olan 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, geçen mide kanaması geçirmişti. Eşi Nilgün Doğan, “Ülkeye bunca hizmet eden bu uğurda ölmeyi göze alan eşlerimize yapılan zulme son verin” çağrısı yapmıştı. Avukat Hüseyin Ersöz, “Yaşam hakkına müdahale” ifadelerini kullanmıştı.