Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya 26 yıl sonra bir arada. Bir zamanlar 'Sabah Şekerleri'ydiler

1997 yılında Sabah Şekerleri programını sunan Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya seneler sonra bir araya geldi. Petekkaya, Düvenci'nin programına konuk oldu.

Ceyda Düvenci ve Erkan Petekkaya 26 yıl sonra bir arada. Bir zamanlar 'Sabah Şekerleri'ydiler

Şimdilerde İlhan Doğan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı Her Şeye Rağmen filminde başrol oynayan Erkan Petekkaya, 1997 yılında program sunduğu Ceyda Düvenci ile bir araya geldi.

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26 YIL SONRABULUŞTULAR

Filmiyle gündeme gelen Erkan Petekkaya, uzun süredir NTV'de Bambaşka Sohbetler programını sunan Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Düvenci ve Petekkaya seneler önce Sabah Şekerleri programını sunmuştu.

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26 yıl sonra bir araya gelen ünlü isimler, programda filmden, geçmişten, hayattan ve sanattan konuştu.

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Öte yandan önce pandemi, ardından da deprem nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen Her Şeye Rağmen filmi 4 yılın ardından gösterime girecek. Uzun zamandır merakla beklenen film, 29 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

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