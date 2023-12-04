Ceyda Düvenci'nin babası da kendisi kadar ünlü çıktı

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirerek bambaşka bir hayata geçen oyuncu Ceyda Düvenci'nin babası kendisinden de ünlü bir oyuncu çıktı. Ünlü ismin babası meğer Poyraz Karayel'in yıldızıymış.
Uzun zamandır Bülent Şakrak ile mutlu beraberliğini bitirmesiyle gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin özel hayatı merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncunun babası meğer kendisinden daha ünlüymüş.
Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci'dir. Ceyda Düvenci bir dönem babasıyla Umutsuz ev kadınları dizisinde beraber oynamış.Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almıştı.
Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar, Umutsuz Ev Kadınları ve Ezel yer alıyor.