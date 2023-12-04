Ceyda Düvenci'nin babası da kendisi kadar ünlü çıktı

8 yıllık evliliğini tek celsede bitirerek bambaşka bir hayata geçen oyuncu Ceyda Düvenci'nin babası da kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Ünlü ismin babası meğer Poyraz Karayel'in yıldızıymış...