Ceyda Düvenci'den bikini çıkışı. Bülent Şakrak'tan aylar önce boşanmıştı

Bülent Şakrak ile boşanması hakkında da ilk kez sunucusu olduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında konuşan Ceyda Düvenci, boşanma ardından verdiği bikinili pozlara dair de çıkışıyla dikkat çekti.

Ceyda Düvenci'den bikini çıkışı. Bülent Şakrak'tan aylar önce boşanmıştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği yaz aylarında tek celsede bitmişti. Oyuncu çift evliliklerindeki krizi aşamamış ve terapide sonuç vermeyince Şakrak'ın isteğiyle ayrılık kararı almıştı.

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Boşanma sonrası Ceyda Düvenci tatile çıkmış ve yaptığı bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Ceyda Düvenci sunucusu olduğu Bambaşka Sohbetler’de bu konuya dair de konuşarak sitem etti.

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Güzel oyuncu ve sunucu "Her yaz deniz kenarında fotoğrafa paylaşıyorum, duruyor işte 12 yıldır. Nedense bu yaz aynı pozları boşanmış bir kadın olarak paylaşmam herkesin zoruna gidiyor. Geçen yaz da aynı pozları paylaştım, tek fark alyansım vardı parmağımda. Şimdi bir sebepten o alyans çıktı, ben gene aynı pozları paylaşıyorum" diyerek sitem etti.

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"BİR KESİM TARAFINDAN KABUL GÖRMÜYOR"

Düvenci, "Ama artık tek başıma olduğum için o pozlar bir kesim tarafından kabul görmüyor. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Bundan da vazgeçmeye niyetim yok. Ben kadınım, tek başıma güçlüyüm. Sevdiğim biriyle yan yana olmaktan mutluyum, ama yürüyemiyorsam da mutluyum, çünkü ben kendimle mutluyum." dedi.

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"HAYATIMIN DEĞİŞTİĞİ BİR YAZDI"

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde de boşanmasına dair şunları söyledi:
"Hayatımın değiştiği bir yazdı şimdi iyiyim evet biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yavaş yavaş da yeni düzene alıştıkları bir sonbaharı karşılıyorum."

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