Demet Akalın Ceylan'ın imdadına yetişti! Yaptırdığı estetiklerle konuşuluyordu

Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelen meslektaşı Ceylan ve arkadaşı Esra Balamir ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Ceylan, yüzünün görünmemesi için uğraşırken Akalın, o anlarda arkadaşının imdadına yetişti.

Demet Akalın Ceylan'ın imdadına yetişti! Yaptırdığı estetiklerle konuşuluyordu

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün kızı Hira, türkücü Ceylan ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile Akmerkez'de görüntülendi. Alışveriş yapan sanatçılar, bir ara soluklanmak için alışveriş merkezinin içindeki banklarda oturdu.

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Koyu bir sohbete dalan arkadaş grubu, muhabirleri görünce bir anda şaşkınlık yaşadı. Milliyet’in haberine göre; Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık gündeme gelen Ceylan ise basın mensuplarının görüntü almaması için hemen yüzünü gizledi.

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ARKADAŞININ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEMESİ İÇİN UĞRAŞTI

Durumu fark eden Akalın, hemen çantasından gözlük çıkararak arkadaşına verdi. Gazetecilerden ricada bulunan ünlü isim, "Arkadaşlar çok önemli bir konu var, ev işi var onu konuşuyoruz. Konu bittiği zaman konuşalım" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etti.
Yarım saat süren sohbet sonrası otopark katına inen Ceylan, sorulardan kaçtı.

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"GÖLCÜK'TE BİR TANE EVİM VAR"

Geçtiğimiz gün adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını öğrenen Demet Akalın, "Benim adımı kullanmışlar, dolandırıcılık yaptılar. Kimse itibar etmesin bu durumlara, benim Gölcük'te orada bir tane evim var" açıklamasında bulundu.

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