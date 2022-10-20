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  • Trafik ışıklarına yapıştırılan etiket ortalığı karıştırdı. Ceza yedi sosyal medyadan destek yağdı

Trafik ışıklarına yapıştırılan etiket ortalığı karıştırdı. Ceza yedi sosyal medyadan destek yağdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa’da trafikte kırmızı ışığa kalp etiketi yapıştırdı cezayi yedi. Sosyal medyada olay gündem oldu ama etiketi yapıştırına genç 1000 lira para cezasına çarptırıldı. Bir ressam cezası üstlendi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 09:24
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Ceza yedi sosyal medyadan destek yağdı. Trafik ışıklarına yapıştırılan etiket ortalığı karıştırdı

Trafik ışıklarına yapıştırılan etiket ortalığı karıştırdı. Ceza yedi sosyal medyadan destek yağdı
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KKTC'de farkındalık yaratmak için trafik ışıklarına kalp etiketi yapıştırdı, ceza yemekten kurtulamadı. Burak Çetinalp, internette gördüğü benzer bir eylemden etkilenerek, hafta sonu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Trafik ışıklarına kalp etiketi yapıştırdı.

İlerleyen saatlerde sürücüler kalp şeklinde yanan kırmızı ışığı sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Kimi aşk, kimi sağlıkla ilgili mesaj verilmek istendiğini düşündü. Güvenlik kameralarını inceleyen KKTC polisi Çetinalp’i tespit ederek, kamu malına zarar vermekten 1000 lira para cezasına çarptırdı. Kıbrıslı gence sosyal medyadan destek yağdı, bir ressam cezayı üstlendi. Meclis’te muhalefet cezayı eleştirdi, üniversite dekanı ‘gerilla sanatçısı ödüllendirilmeli’ çağrısı yaptı. Çetinalp, eylemi trafik kazalarıyla ilgili farkındalık yaratmak için “Kırmızı ışıkta dur, kalpleri durdurma” mesajı vermek amacıyla yaptığını söyledi.

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