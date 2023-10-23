Ceza yiyen taksici hatasını böyle kabullendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri, motosiklet ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki Denetimlerde, motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullanıp kullanmadığı, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından ihlaller kontrol edildi. Denetimde durdurulan taksilerin ise ruhsatı, belediye izin belgeleri, şoförlerin ehliyetleri ve çalışma izinleri kontrol edildi. Yapılan denetimde 16 sürücüye 7 bin 504 lira cezai işlem uygulandı.

"BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TAKMAMIZ GEREKİYOR"

Denetime takılan taksi şoförü Doğukan Çelik, "Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlarda gerekeni yaptı. Bizim can güvenliğimiz için takmamız gerekiyor. 2 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum ilk defa ceza yedim. Güzel çalışıyorlar, Allah razı olsun. 436 lira yedim, bu sefer denk geldi" şeklinde konuştu