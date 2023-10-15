Taksiciyi darbedip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen Mustafa Gülbaş, tartıştığı taksiciyi darbetti. Gülbaş, daha sonra tabanca ile 6 el ateş açarak Karaca'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk babası Murat Karaca'nın cenazesi ise Karamürsel ilçesine bağlı Akpınar köyünde öğle namazının ardından toprağa verildi.