Taksiciyi darbedip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'yı (45), aracına binip darbettikten sonra tabanca ile vurarak öldüren Mustafa Gülbaş (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: DHA
Taksiciyi darbedip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen Mustafa Gülbaş, tartıştığı taksiciyi darbetti. Gülbaş, daha sonra tabanca ile 6 el ateş açarak Karaca'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk babası Murat Karaca'nın cenazesi ise Karamürsel ilçesine bağlı Akpınar köyünde öğle namazının ardından toprağa verildi.

taksiciyi-darbedip-tabancayla-olduren-supheli-tutuklandi-7590-dhaphoto2.jpg

taksiciyi-darbedip-tabancayla-olduren-supheli-tutuklandi-7590-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
12 metrelik lüks tekne battı, 2 kişi sağ kurtuldu Gündem
12 metrelik lüks tekne battı, 2 kişi sağ kurtuldu
56 yıldır bir türlü kimlik çıkartamadı. Ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor Gündem
56 yıldır bir türlü kimlik çıkartamadı. Ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor
İsrail, Laser Beam Hava Savunma Sistemi ilk defa kullandı Video
İsrail, Laser Beam Hava Savunma Sistemi ilk defa kullandı
Ay Yıldızlılar Letonya karşısında. İlk 11'ler belli oldu Spor
Ay Yıldızlılar Letonya karşısında. İlk 11'ler belli oldu
Arap Birliği ve Afrika Birliği’nden ortak Gazze açıklaması Dünya
Arap Birliği ve Afrika Birliği’nden ortak Gazze açıklaması
Başkent’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı Gündem
Başkent’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Dünya gözünü Orta Doğu’daki savaşa çevirmişken Putin’den ‘Batı ile savaş’ açıklaması Dünya
Dünya gözünü Orta Doğu’daki savaşa çevirmişken Putin’den ‘Batı ile savaş’ açıklaması