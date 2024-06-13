Cezaevi yönetiminden flaş Seçil Erzan kararı. Koğuşuna özel olarak ne istedi

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan, Bakırköy'den Marmara (Silivri) Cezaevi'ne nakledildikten sonra Bahar Candan ve Nihal Candan ile aynı koğuşa yerleştirilmişti.

Üç isim 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklu bulunurken, aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığına dair bilgiler de basına yansımıştı.

CEZAEVİ İDARESİNE DİLEKÇE VERİLDİ

Halktv’nin haberine göre, edindiği bilgilere göre, Seçil Erzan’ın avukatı, geçtiğimiz hafta müvekkili ile yaptığı görüşme sonrası onu farklı bir koğuşa geçme konusunda ikna etti. Bu doğrultuda, cezaevi idaresine yeni bir koğuş talebiyle dilekçe verildi.

KOĞUŞA BUZDOLABI VE TELEVİZYON İSTEMEDİ

Başvurunun ardından, cezaevi idaresi Seçil Erzan’ın yeni bir koğuşa geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz pazartesi günü, Erzan tek kişilik bir koğuşa geçti. Yeni koğuşuna buzdolabı ve televizyon istemediği belirtildi.

TEK BİR EŞYA TALEBİNDE BULUNDU

Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, “Yakın zamanda müvekkilin Bahar Candan ile tartıştığı haberleri çıktı. Bu haberler üzerine cezaevine gittim ve bir dizi görüşme yaptım. Ancak bu haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı. Haberlere rağmen, müvekkilin yeni bir koğuşa geçmesi talebinde bulunduk. Bu talep kabul edildi ve müvekkilim pazartesi gününden itibaren tek kişilik koğuşta kalıyor. Kitap dışında hiçbir eşya talebinde bulunmadı. şeklinde açıklamada bulundu.