Dilan Polat ve Seçil Erzan aynı koğuşa geçti. Neler konuştukları ortaya çıktı

Spor dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddiasıyla Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşta kalıyordu.

Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından Bahar Candan ile Seçil Erzan arasında bir tartışma yaşandığı iddia edildi ve bunun sonucunda koğuşları ayrıldı.

Diğer bir sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ise "kara para aklama", "yasadışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlamalarla 7 aydır aynı cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun 14 Haziran'da tahliye edilmesinin ardından koğuşta yalnız kaldığı belirtildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Seçil Erzan ve Dilan Polat, cezaevi yönetimine birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerine dair dilekçe verdikleri öğrenildi. Talepleri kabul edilen iki ismin aynı koğuşta kalmaya başladıkları ortaya çıktı.

DERTLERİNİ PAYLAŞIYORLAR

Bülent Aybirdi, "Dilan Polat ile aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum ikisi için de çok iyi oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aybirdi ayrıca, Erzan’ın cezaevinde duruşma öncesi notlar hazırladığını ve okumak için kitap istediğini de aktardı.

BİRBİRLERİYLE SELAMLAŞIYORLARDI

Dilan Polat ile Seçil Erzan’ın koğuşu yan yanaydı. Hava almak için çıktıkları avluda karşılaşan İki isim aileleriyle görüş günlerinde birbirleriyle selamlaşıyordu.