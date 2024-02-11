Cezaevindeki Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın 'yeni görüntüsü' sosyal medyada gündem oldu.