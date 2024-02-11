Cezaevindeki Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.
SAÇINI VE SAKALINI UZATARAK BOYATTI
Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafının, 'kedicik' diye adlandırılan müritleri tarafından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi.
Erzurum Cezaevi’ndeki Oktar'ın saçlarını ve sakalını uzatıp siyah renge boyattığı detayı dikkatlerden kaçmadı.
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