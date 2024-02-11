Cezaevindeki Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Mynet
Cezaevindeki Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın 'yeni görüntüsü' sosyal medyada gündem oldu.

Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

SAÇINI VE SAKALINI UZATARAK BOYATTI

Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafının, 'kedicik' diye adlandırılan müritleri tarafından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi.

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Erzurum Cezaevi’ndeki Oktar'ın saçlarını ve sakalını uzatıp siyah renge boyattığı detayı dikkatlerden kaçmadı.

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