Adnan Oktar'ın son fotoğrafındaki detayı kimse fark etmedi. Müritlerine hangi gizli mesajı verdi

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Adnan Oktar'ın son fotoğrafındaki detayı kimse fark etmedi. Müritlerine hangi gizli mesajı verdi
Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar'ın son fotoğrafındaki detayı kimse fark etmemişti. Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Oktar'ın kıyafetindeki bir detayla kediciklere ne mesaj verdiğini açıkladı.

Cezaevinde bulunan silahlı suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu olan Adnan Oktar, gündemdeki yerini koruyor.

140Journos'un hazırlamış olduğu 'Adnan' belgeseli ve ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Oktar'ın son fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.

ADNAN OKTAR'IN SON FOTOĞRAFINDAKİ O DETAY

Cezaevinde bulunan Oktar'ın son fotoğrafı müritleri tarafından sosyal medyada hızla yayıldı. Söz konusu fotoğraf karesiyle bir mesaj verilmek istendiği iddiası gündeme geldiği belirtildi.

Sözcü TV yayınına katılan, Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer önemli detaylarını açıkladı.

Söz konusu fotoğrafla Oktar'ın örgüte ve müritlerine mesaj vermek istediğini belirten Sezer, söz konusu karedeki 'metal kemer tokasına' detayına işaret etti.

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Sezer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Oktar'ın fotoğrafında 'Ben buradayım. İnancım ve umudum devam ediyor.' mesajı var. Örgüt üyelerini, yöneticilerini ve sempatizanlarını kontrolize etmeye yönelik bir fotoğraf. 'Ben buradayım, bırakmayın' diyor. Yani din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor.

Buradaki mesaj sosyal medya hesaplarıyla insanlara ulaştırıldı. 'Ben bütün ihtişamımla bütün gücümle buradayım. Hiçbir şey bitmedi devam ediyor' mesajını veriyor. Bu fotoğrafın ben dijital olarak örgüte ulaştırıldığı düşüncesindeyim. Çünkü bu fotoğrafta en az 100 tane 'photoshop' var.

KEMERDEKİ METAL TOKAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bu fotoğrafın söz konusu belgeselle aynı gün sosyal medyada paylaşılmasının da normal olmadığını belirten Sezer, "Bu fotoğrafla ilgili bildiğim kadarıyla müşteki avukatları suç duyurusunda bulundu. En basitinden metal toka var kemerinde. Bunun cezaevine sokulması yasak" dedi.

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