Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası

Oktar ve 16 sanık, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Adnan Oktar dahil 14 sanık, tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Sanık Mehmet Murat Atmaca ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık Ali Suat Kütahnecioğlu’nun "6136 sayılı Kanun"a aykırı hareket ettiği ve bu suçu örgütün etkisini artırmak için kullandığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis ve 1500 lira adli para cezasına çarptırdı. Örgütün yöneticileri olan Adnan Oktar, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, Mehmet Noyan Orcan, İbrahim Tuncer, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Sucu, aynı suçtan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen tüm suçlardan dolayı 1 yıl 6 ay hapis ve 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Mehmet Murat Atmaca, "6136 sayılı Kanun"a aykırı hareket etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Oktar dahil 13 örgüt yöneticisinin de bu suçtan aynı oranda hapis cezası almasına karar verdi. Sanık Rasin Kotil’in "6136 sayılı Kanun"a aykırı hareket etme suçunun unsurları oluşmadığı için beraatine karar verildi.

Mahkeme, bir kısmı suçta, bir kısmı örgütsel faaliyetler kapsamında kullanılan silah, mermi, kovan, şarjör, taşıma kılıfı gibi malzemelerin müsadere edilmesine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda, sanıkların cezasına indirim uygulanmadı ve cezanın ertelenmesine karar verilmedi.