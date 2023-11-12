Chelsea Manchester City maçında gol yağmuru. 8 gol attılar

İngiltere Premier Lig 12. hafta maçında Chelsea ile Manchester City Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Manchester City, 25. dakikada Haaland'ın penaltıdan attığı golle öne geçti.

Chelsea 29. dakikada Thiago Silva ile eşitliği yakaladı, 37. dakikada da Sterling ile öne geçti.

Manchester City Akanji ile 45+1'de beraberliği sağladı. İkinci yarının hemen başında da Haaland'la öne geçmeyi başardı.

Chelsea bu gole 67. dakikada Jackson ile karşılık verdi.

Manchester City 86. dakikada Rodri ile skoru 4-3'e getirdi.

Maçın bu skorla bitmesi beklenirken penaltı kazanan Chelsea 90+5. dakikada Palmer ile maçın sonucunu ilan etti: 4-4.

Manchester City puanını 28'e çıkardı ve liderliği ele geçirdi. Chelsea ise 16 puana çıktı.