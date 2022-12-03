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Güney Koreli futbolcu cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı

Güney Kore Teknik Direktürü Paulo Bento, bir yıl önce ülkenin ikinci liginde oynamasına rağmen Cho Gue-Sung'a güvendi ve kadroda aldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:11
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Cho Gue-Sung seks sembolü olunca 1.6 milyon takipçiye ulaştı

Güney Koreli futbolcu cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı
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Gana'ya iki kafa golü attı ve Portekiz'e karşı çok iyi oynadı. 


Cho Gue-Sung, ülkesinde 'seks sembolü' olarak kabul ediliyor ve Dünya Kupası taraftar fenomenini tetikledi. 
Turnuvadan önce Instagram'da 20.000 takipçisi vardı, şu anki 1.6 milyona çıktı. Dahası, Portekiz maçından sonra onunla evlenmek isteyen taraftarlardan binlerce istek aldığı için cep telefonunu kapatmak zorunda kaldığını kabul etti.

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