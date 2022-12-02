İnanılmaz son. Güney Kore 90+2'de geri döndü Uruguay'ı bekliyor

Dünya Kupası H grubunda Güney Kore ile Portekiz karşılaştı.
Maç 2-1 Güney Kore galibiyeti ile bitti.
Portekiz'in golünü 5.dakikada Ricardo Horta atarken, Güney Kore'nin golünü 27.dakikada K.Young-Gwon ve 90+1'de H. Hee-Chan attı.
Bu sonuçla Portekiz 6 puanla gruptan lider çıktı. Güney Kore 4 puanla 2.sıraya yerleşti.
Grubun diğer maçında Uruguay, Gana karşısında 2-0 önde. Uruguay 1 gol atarsa gruptan 2.olarak çıkacak.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.