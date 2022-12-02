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  • İnanılmaz son. Güney Kore 90+2'de geri döndü Uruguay'ı bekliyor

İnanılmaz son. Güney Kore 90+2'de geri döndü Uruguay'ı bekliyor

Dünya Kupası'nda H grubunda müthiş bir maç yaşandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 19:56
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Güney Kore 90+2'de bulduğu golle Portekiz'i mağlup etti

İnanılmaz son. Güney Kore 90+2'de geri döndü Uruguay'ı bekliyor
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Dünya Kupası H grubunda Güney Kore ile Portekiz karşılaştı.

Maç 2-1 Güney Kore galibiyeti ile bitti.

Portekiz'in golünü 5.dakikada Ricardo Horta atarken, Güney Kore'nin golünü 27.dakikada K.Young-Gwon ve 90+1'de H. Hee-Chan attı.

Bu sonuçla Portekiz 6 puanla gruptan lider çıktı. Güney Kore 4 puanla 2.sıraya yerleşti.

Grubun diğer maçında Uruguay, Gana karşısında 2-0 önde. Uruguay 1 gol atarsa gruptan 2.olarak çıkacak.

 

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