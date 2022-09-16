CHP imamların sorununu Meclis'e taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Diyanet İşleri Başkanlığında personelin maaş promosyonu ile ilgili uğradığı haksızlığı Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, en az 16 bin TL maaş promosyonu alması gereken personelin, Diyanet’in “faizsiz finans” kararı sonrasında yalnızca 2 bin 800 TL alabildiğini belirtti.

"16 BİN TL'DEN 2 BİN 800 TL'YE DÜŞTÜ"

Emir, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılında başta imamlar olmak üzere tüm Diyanet personelinin maaşının faizsiz finans kurumlarına yatırılması kararını almıştı. Devlette çalışan memurlar, yüksek oranlarda maaş promosyonu alırken, bu karar ile Diyanet personelinin maaş promosyonları çok düşük kalmıştı. Sendikalar bu kararı yargıya götürdü ve yargı kararı sonrası Diyanet personelinin maaş promosyonu 16 bin TL’ye kadar çıktı. Fakat, Ali Erbaş, bu kararı Danıştay’da iptal ettirtti. Sonuç olarak personelin maaş promosyonu 2 bin 800 TL’ye kadar düştü" dedi.

"DİYANET İŞİNE GELİNCE FAİZİ CAİZ GÖRÜYOR"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Ortada büyük bir haksızlık ve mağduriyet söz konusu. Devletin diğer kademelerinde çalışan memurlar, 15 bin lira civarında promosyon alırken, imamların ve diğer tüm Diyanet personelinin yalnızca 2 bin 800 TL alıyor olması kesinlikle kabul edilemez. Diyanet’in bu haksızlığı savunduğu gerekçesi ise faizi caiz görmemesi. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı, işine geldiği zaman faizi caiz görüyor işine gelmediği zaman caiz görmüyor" diye konuştu.

Emir "Örneğin Diyanet, yakın zamanda kur korumalı mevduat için caiz midir diye sorulduğunda ‘devletin kendiliğinden belli oranlarda yaptığı mali katkı alınabilir’ demişti. Daha önce de TOKİ’nin sosyal konutların ödemesi için işlettiği faizi de caiz bulmuştu. Oysa konu personelin maaşı olunca Diyanet’in aklına faize karşı çıkmak geliyor. Diyanet’i derhal bu çelişkiden dönmeye ve imamların yüksek maaş promosyonu alabilmesi için, bankalara yönelik ihaleyi yenilemeye çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şu soruları yöneltti: “Diyanet İşleri Başkanlığı, personele maaş ödemesinde hangi gerekçeyle Katılım Bankası’nı tercih etmektedir? Söz konusu ihalenin yenilenmesi düşünülmekte midir? Diyanet personelinin mağduriyetinin giderilmesi için bir adım atılacak mıdır?”