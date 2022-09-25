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Diyanet'te çift koltuk tartışması. İsmailağa'dan yöneticiliğe geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Strateji Daire Başkanı olarak atanan ve daha önce FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelen Hasan Güçlü’nün, özgeçmişinde belirttiğinin aksine Özel Kalem Müdürlüğü görevinden ayrılmadığı ve fiilen bu görevi yürüttüğü öğrenildi. Diyanet’in üst kademesinde bulunan birçok ismin de eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne de İsmailağa cemaatinin kursunda eğitim alan ve öğreticilik yapan Muhammet Emin Kılıç’ın atanması dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 10:29
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İsmailağa'dan yöneticiliğe geldi Diyanet'te çift koltuk tartışması

Diyanet'te çift koltuk tartışması. İsmailağa'dan yöneticiliğe geldi
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Diyanet’e bağlı bir dini yüksek ihtisas merkezine yapılan atama dikkat çekti. Halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı ve “Diyanet’in kurmay okulu” olarak da adlandırılan İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne, merkezin eğitmenlerinden olan Muhammet Emin Kılıç atandı. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Kılıç’ın özgeçmişi dikkat çekti. 1967 İstanbul Fatih doğumlu olan Kılıç, Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsmailağa cemaatinin Kuran kursunda “Arapça ve dini eğitim” aldı.

Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi mezunu olan Kılıç, üniversitenin ardından İsmailağa Kuran kursuna dönerek, öğreticilik görevi üstlendi. İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde de eğitim alan ve eğitim görevlisi olarak çalışan Kılıç, temmuzda müdürlük görevine atandı. 

YÖNETİM AYNI MERKEZDEN!

Diyanet’in merkez teşkilatında 7 genel müdürlük ve 3 başkanlık bulunuyor. Bu genel müdürlük ve başkanlıklarda ise Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kamu görevlilerinin katılmasıyla tartışmaların odağında olan İsmailağa cemaatiyle ilişkili Kılıç’ın müdürlüğüne getirildiği merkezden mezun olan ve halihazırda yöneticilik yapan çok sayıda isim yer alıyor.

Başkan Ali Erbaş’ın yanı sıra merkezden mezun olan isimler şöyle: 

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz.
DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan.
DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt.
DİB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin.
DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca.
DİB Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü.

ÇİFT KOLTUK!

Öte yandan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atanan ve Başkan Erbaş’ın görev yaptığı dönemde Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Güçlü’nün ise bu görevinin yanı sıra Özel Kalem Müdürlüğü görevine de devam ettiği öğrenildi. Mesaisinin büyük çoğunluğu Özel Kalem Müdürlüğü’nde geçirdiği iddia edilen Güçlü’nün halihazırda iki görevi üstlenmesi ise personel arasında rahatsızlık yarattı.

“Strateji Genel Müdürlüğü önemsiz bir görev mi?” tepkisi gösterilirken Güçlü, son olarak Erbaş’a Japonya ziyaretinde eşlik etti. Güçlü’nün Özel Kalem Müdürlüğü’ne devam etme gerekçesi olarak ise “müdürlüğün imkanlarının başkanlıktan daha fazla olması” gösteriliyor. Buna karşın Diyanet’te yer alan özgeçmişinde Güçlü’nün, Özel Kalem Müdürlüğü görevinden ayrıldığı belirtiliyor. 
 

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Mehmet
25.09.2022 11:32
Ne var bunda adam eğitimli biri  
 
Tatar Osman
25.09.2022 11:20
Yiyin efendiler yiyin.  
 
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