Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon açıklaması

Akşam'ın haberine göre, bankalar memur ve emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından alabilmeleri için kesenin ağzını açtı. Adeta yarışa giren bankalar 40 bin liraya varan promosyon verdiler. Hal böyle olunca özel sektör çalışanlarının da gündemine gelmiş oldu.

Bankaların verdiği promosyonlar memur ve emeklileri rahatlatırken, özel sektör çalışanlarında da beklenti oluştu. Bankaların memur ve emeklilere dağıttığı 40 bin liraya varan promosyonları özel sektör çalışanları da istiyor. Tüketici Birliği'ne göre bu promosyonları almak için işçilerin dava açmaları gerekiyor.

Kamu kurumlarında olduğu gibi çok sayıda çalışanı olan özel sektör kuruluşlarının da çalıştıkları bankalardan personel başına ciddi promosyon ödemesi aldığını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Yılın ilk 8 ayında bankalar 252 milyar TL kar etmişler. Bu rakam bir önceki yıla göre 40 artış demek oluyor. Bu nedenle bankalar promosyon vermeye çok istekli. Yüksek sayıda çalışanı olan her kurum bankalardan promosyon alıyor. Kamuda olduğu gibi özel işletmelerin de bu paraları çalışanların hesabına yatırması gerekiyor" dedi.

DAVA AÇILIRSA ALINIR

Kamuda çalışanların promosyon alırken özel sektör çalışanlarının almamasını büyük haksızlık olduğuna dikkat çeken Mahmut Şahin şunları kaydetti: "Bankalar promosyon verdiğinde bunu vergiden düşebiliyor. Bu nedenle bankalar kar şiştikçe bunu promosyon olarak dağıtıyor. Kurumlar genelde her yılın Mayıs ve ya Haziran ayında bankalarla görüşüp alacakları promosyon bedelini belirliyorlar. Bu durum sadece kamu kurumları için geçerli değil. Özel sektör şirketleri de aslında alıyor bu promosyonları. Biz tüketici birlikleri olarak yıllardır işçilerin dava açıp bu promosyonları alması gerektiğine vurgu yapıyoruz. Emsal dava olursa tüm işçiler bu paraları alabilir."

2007 YILINDAN BU YANA UYGULAMADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2007 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya giren banka promosyonlarıyla ilgili genelgeye göre bankalarla yapılacak protokollerin süresi iki yıldan az beş yıldan çok olamıyor.

Yapılan protokoller gereği, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak için de ayrılabiliyor.

Genelgede bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına müsaade edilmeyeceği ve yıl içinde yapılan harcamaların merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetleneceği vurgulanıyor.

Dağıtılacak promosyonlarla ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak üzere altı aylık periyotlarla ödeme yapılıyor. Ancak kurum politikalarına göre tek seferde ödeme yapıldığı da oluyor.

EMEKLİYE VERİLEN TUTAR 10 BİN TL'Yİ BULUYOR

Daha önce promosyonları yılda bir kez artıran bankalar, ocak ve temmuzda yapılan ve toplamda yüzde 80'i bulan zammın ardından neredeyse her ay tutarları güncelliyor. Daha birkaç ay öncesine kadar en fazla ödenen promosyon tutarı 3 bin TL civarındayken, bankalar bu rakamı önce 5 bin TL'ye, sonra 6 bin TL'ye şimdiyse 7 bin 500 TL'ye çıkardı. Ek ödemelerle bu tutar 8 bin TL'yi aşıyor. Hatta bazı bankalarda özel koşullar yerine getirilirse 10 bin TL'yi buluyor.

KAMU KURUMLARINDA ÖDENEN RAKAMLAR

Türk Hava Yolları: 40.000 TL

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Ankara Tarım İl Müd.: 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müd.: 25.500 TL

Eskişehir Anadolu Üniv.: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniv.: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müd.: 3 yıl, 35.200 TL

Bingöl İl Özel İdaresi: 23.805 TL

Keşan Milli Eğitim Müd.: 3 yıl, 25.250 TL

Ağrı İl Milli Eğitim Müd.: 21.950 TL

Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19.500 TL

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35.000 TL

Şanlıurfa Harran Üniv.: 3 yıl, 37.250 TL

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19.205 TL

Eti Maden Genel Müdürlüğü: 36.500 TL

Emniyet Genel Müdürlüğü: 27.000 TL