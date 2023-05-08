CHP bürosuna mermi atıldı. Bir provokasyon da Şanlıurfa’da

CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermi atıldığı ortaya çıktı. CHP'li Mahmut Tanal görüntüleri paylaştı.

CHP bürosuna mermi atıldı. Bir provokasyon da Şanlıurfa’da

Seçime günler kala provokasyonlar da arttı. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Ardından Trabzon’da AKP’liler CHP’lilerin üstüne yürüyerek saldırdı.

Bugün ise CHP'nin Şanlıurfa seçim bürosuna tehdit amaçlı mermi atıldı.

CHP milletvekili Mahmut Tanal CHP'nin Şanlıurfa seçim ofisine mermi atıldığı görüntüleri paylaştı.

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“MERMİ ATILDI”

Tanal, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı" dedi.

Şanlıurfa'da caddelerdeki Kemal Kılıçdaroğlu afişlerinin söküldüğünü de açıklayan Tanal:

Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.

Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız!

Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz!

Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz.

Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız!

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