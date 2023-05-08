Bir polis İmamoğlu’na yapılan saldırıya isyan etti: Utanıyoruz

Editör: Ayşe Memiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum’daki mitingde bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı da vatandaşlar da yaralandı. Olaya birçok ünlü isim ve vatandaş tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan provokasyonun ardından Erzurum’da görev yapan polislerin kendisine mesaj ilettiğini açıkladı.

POLİS: UTANIYORUZ

Polisin attığı mesajlarda, “Çok yara aldık. Halkımız bizi parti gençlik kolu olarak görüyor.” dediği görüldü.

Polisin mesajı şöyle:

“Biz sadece halkın memuru olmak istiyoruz. İktidarınızda, emniyeti siyasetten temizleyiniz vekilim. Çok yara aldık. Halkımız bizi parti gençlik kolu görüyor. Utanıyoruz.”

“BU PROVOKASYONUN SORUMLUSU...”

Bakan’ın şöyle:

“Erzurum’dan bir polis kardeşimin mesajını iletiyorum. ‘Sayın vekilim. Bugün Erzurum’da yaşananlardan bir polis olarak çok utandım ama bizler emir kuluyuz, başımızdaki vasıfsız yöneticilerin yüzünden biz memurlar da zan altında kalıyoruz. Parti olarak tepkinizi lütfen vasıfsız yöneticilerimize gösterin. Teşkilatta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey’e karşı çok güzel bir tutum var. Vasıfsız yöneticilerin yalakalığı yüzünden bizler zan altında kalmayalım. Görevini layıkıyla yapan sadece devletin polisi olan arkadaşlarımız da küsmesin. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey çok güzel olsun.’

Bu provokasyonun sorumlusu Erdoğan, Bahçeli, Soylu, Belediye Başkanı, Vali, Emniyet Müdürü ve onların kontrolündekilerdir. Her şey çok güzel olacak. Sana söz değerli kardeşim. Buradan polis kardeşlerimi de uyarıyorum kimden gelirse gelsin kanunsuz emirlere uymayın, suça ortak olmayın.”

NE OLDU?

Erzurum’a seçim çalışmaları kapsamında giden İmamoğlu konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar İmamoğlu ve vatandaşlara taş attı. Atılan taşlar aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi. Olay sonrası Erzurum sokaklarında İYİ Parti afişleri indirilmeye çalışıldı.

Saldırıya ünlü-ünsüz birçok isim tepki gösterdi.