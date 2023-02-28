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Enkaz dönüşümünden gelen paralar depremzedelere verilsin çağrısı

Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi, geri dönüşümden elde edilen gelirin depremzedelere verilmesi çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:41
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CHP çağrıda bulundu: 'Enkaz dönüşümünden gelen paralar depremzedelere verilsin'

Enkaz dönüşümünden gelen paralar depremzedelere verilsin çağrısı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un enkaz kaldırma çalışmalarının ardından ortaya çıkan molozu geri dönüşüme alacaklarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geri dönüşümden elde edilen gelirin depremzedelerin hesabına yatırılması gerektiğine yönelik bakanlığa çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılacak binaların hak sahiplerine, 166 milyar lira tutarında hesaplanan geri dönüşüm değeri adaletli şekilde verilmelidir” önerisinde bulundu.

Akın, Türkiye Resmi Taahhüt Müteahhitler İşveren Sendikasının (TÜRKİNŞA) verilerine atıf yaparak, 11 ilde büyük yıkım yaratan depremin ardından yıkılan ya da yıkılacak halde olan yapıların oluşturacağı milyonlarca tonluk enkazın hafriyat atığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

TÜRKİNŞA verilerine göre deprem bölgesinde yaklaşık 176 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyleyerek, ekonomik değeri olan hurda ve materyallerin ayrıştırılıp geri dönüşüme tâbi olacağını ekledi.

Akın ayrıca sadece 176 bin bina özelinde konu ele alındığında, dönüşüm değeri olan materyallerin ve yüz binlerce ton demirin söz konusu olduğunu ve bahsi geçen materyalleri açarak; minimum 2 ton alüminyum, 4 ton kereste, 15 ton PVC ve 400 kilo bakır elde edilebileceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Geri dönüşümden ortaya çıkacak gelir, depremzede vatandaşlarımızın hakkıdır” diyerek, söz konusu binalar için hak sahiplerine 166 milyar lira geri dönüşüm değeri verilmesi gerektiğini savundu.

CHP’li Akın ayrıca geri dönüşüme dair hazırlanan planın 2 ay içerisinde tamamlanacağını ve içeriğin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

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