Yıkılan otellerin hangi AKP'lilere ait olduğu ortaya çıktı. Onlarca çocuğa mezar olmuşlardı

11 ili etkileyen deprem felaketinde on binlerce bina yıkılırken aralarında 23 tane de otel bulunuyordu. Kahramanmaraş'ta 4, Adıyaman'da 6, Hatay'da 6 otel, Gaziantep'te 1 ve Malatya'da 6 otel depremde yıkılmıştı.

İSİAS HOTEL ÇOK KONUŞULMUŞTU

Adıyaman’daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti. Kaçak kat çıkılan, eski iki binanın birleşiminden çürümüş ama süslenmiş olan ve kolonları kesilen otele Kıbrıs’tan gelen voleybolcu çocuklar ve rehberler göz göre göre ölüme gönderilmişlerdi.

Malatya’da yıkılan Kırçuval otelde onlarca kişi yaşamını kaybederken, Kahramanmaraş'ta da Saffron Otel depreme dayanamamıştı.

Otellerin neden yıkıldığı tartışılırken en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu otellerin hangi AKP’lilere ait olduğuydu. Sosyal medya kullanıcısı siyaset_meydani_1 isimli bir kullanıcı iktidar-belediye-müteahhit üçgenini deşifre etti.

Kullanıcının Yeniçağ sosyal medya hesabının paylaştığı Naci Görür’ün katıldığı bir programdan paylaşılan kesitin altına yaptığı yorumla tüm kirli ilişkileri ortaya çıkardığı görüldü. Çok konuşulan paylaşımda kullanıcı şunları yazdı:

“Kader, fıtrat, mukadderat” diyen Ortaçağ kafalı yöneticiler iyi dinlesin…

Tekrar dinlesin…Soluksuz İzleyeceksiniz! Naci Görür Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi! "23 Senedir bağırdık maalesef İstanbul'u hazırlayamadık"

Ve......

İtibar sandınız, paraları saraylara gömdünüz.

Paraya doymadınız, ahlâkı gömdünüz.

Saray yaptınız, içindeki adaleti gömdünüz.

Liyakati kaldırdınız, devleti enkaza gömdünüz.

İnsanı yaşatmadınız, mezara gömmekle övündüz.

Asrın felaketi sizsiniz, siz !

1- Depremin ölüm üçgeni: İktidar-Belediye-Müteahhit. AKP’li belediye meclis üyesi olan çok sayıda müteahhit gördük. Bu müteahhitlerin belediye başkanlarıyla ortak inşaatları ortaya çıktı. Depremde yıkılan otellerde de aynı gerçekle yüzleşiyoruz. Bu bilgisel arşivde dursun.

2- Adıyaman’da 25 KKTC’li çocuk voleybolcu, 30 rehberin arasında olduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’in sahibi Bozkurt Ailesi, AKP’ye çok yakındı. Otelin ortağı Mehmet Fatih Bozkurt, 2014-2019 arası Adıyaman Belediyesi’nin AKP’li üyesiydi.

3- İsias Oteli işleten Ahmet Bozkurt ise TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. 2018’de binasına Erdoğan pankartı asmıştı. “Ailece AK Parti’nin yanındayız” diyordu. Otelin ortağı Efe Bozkurt da bir dönem AKP Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştı

4- Malatya-Battalgazi'deki Kırçuval Otel’de onlarca kişi öldü. Otelin sahibi Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi. Aynı zamanda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı. Bir de Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi.

5- Kahramanmaraş’ta yıkılan Saffron Otel markasının sahibi ise Yimpaş Holding kurucusu Dursun Uyar. Yimpaş vurgunu nedeniyle hapis yatan Dursun Uyar’ın AKP’nin kuruluşunda maddi kaynak sağladığı iddia edilmişti.

İktidar mensupları istiyorlar ki, kimse ses çıkarmasın,ülkeyi istedikleri gibi yönetsinler.Memlekette çok büyük bir deprem olcak sen layıkıvesile müdahale yapamayacaksın kimse ses çıkarmayacak,sen bir takım yanlışlar yapacaksın kimse ses çıkarmayacak,yolsuzluklar,hukuksuzluklar olacak,yani iyi giden doğru dürüst bir iş olmayacak,yönetme zafiyetin olacak kimse ses çıkarmayacak,ne ala.

Bir kez daha anladım ki,iyiki muhalif basın var,iyi..''

NACİ GÖRÜR UYARDI

Paylaşımda geçen videoda ise Naci Görür, İstanbul'u uyardı ve depremde nerelerin en çok etkilenebileceğini açıkladı. Görür, Candaş Tolga’nın sorduğu Yeşilköy’de ve Tuzla’da 7’nin üzerinde olacak bir depremin 9 civarında bir şiddet göstereceği tezi doğru mu sorusu üzerine;

''Tabii. Okan Tüysüz hocamız 2000 yılında bu çalışmaları yaptı. Marmara Bölgesi’nin haritasını çıkarttı. Şimdi beklediğimiz İstanbul depreminde özellikle Marmara sahillerinin çoğu 9 şiddetinde etkileniyor, sahile yakın kesimler. Deniz kısmından bahsediyorum, hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından. Genelde sahil kısmındakiler 9 şiddetinde etkileniyor. Biraz kuzeye çıkınca 8 şiddetinde oluyor. Biz deprem değerlendirmesini yaptığımız zaman genellikle sahilden 10 kilometre içe kadar olan yerlerin hassas bölgeler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir doğrultu atımlı fay kırıldığı zaman, yani 100 kilometrelik bir yarıçapı alıyorlar, her yeri etkiler ama en ölümcül kesimleri doğrultu atımlı fayların uç kesimleri ile ana kırıktan 10 kilometre kuzeyi ve güneyi olarak Kumburgaz fayı Yeşilköy taraflarında bitiyor’’ dedi.