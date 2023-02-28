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Mevzubahis inşaatsa gerisi teferruattır. Yandaş firmalar şimdiden belirlendi

Daha enkazlar kaldırılmadan, etüt çalışmaları tamamlanmadan, sarsıntılar halen devam ederken iktidarın, deprem bölgesinde inşa edilecek konutların yerlerini ve bunları yapacak yandaş firmaları bile çoktan belirlediği ortaya çıktı. Mevzubahis inşaatsa gerisi teferruattır.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:43
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Enkazlar bile kaldırılmadan yeni konutları yapacak yandaş firmalar belirlendi

Mevzubahis inşaatsa gerisi teferruattır. Yandaş firmalar şimdiden belirlendi
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20 yıldır ülkeyi yönetirken depreme karşı elle tutulur ciddi tedbirler almayan iktidar, yaşanan felaketin ilk günlerinde bölgeye müdahalede ağır ve yetersiz kaldı ama yerle bir olan şehirlerin yeniden inşa edilmesi söz konusu olunca jet hızıyla harekete geçti. İktidar, depremin ikinci haftasında belirlediği inşaat şirketleriyle sözleşme imzalamaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve GYODER tarafından hazırlanan "Afet Bölgesi Tasarım Alanları Rehberi"ne göre deprem bölgelerindeki yapılacak inşaat alanları ve ve bu alanlara yapılacak konutları inşa edecek firmaların tek tek belirlenmiş olması, iktidarın "inşaat sektörü"yle ilgili özel hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ANKA'nın elde ettiği plana göre; 5 kentte 23 milyon 426 bin metrekare alanda 85 bin 250 daire yapılacak. Kalyon, Kuzu Grup, Optimal gibi iktidara yakın dokuz şirket yüklenici firma, altı şirket ise müellif firma olarak belirlenmiş. Oda başkanları ve uzmanlar "zemin etüdü yapılmadan" ve "artçı depremler sürerken acele yapılacak" inşatlara tepki gösterdi:  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz: Jeolojik, jeofizik etütlerini yapmadan alelacele başlanması yanlış... Bu bir rant  ve seçimlere yönelik hamle.
Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter: Sadece konutlara ilişkin proje yürüyor. Kanunlarla ortaya konulmuş gereklilikler bile dışlanmış durumda.
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan: Fay zonları üzerine bina yapan TOKİ gibi bir kurumun yer seçimine güvenimiz zaten yok.

Maraş Projesi; KALYON, NKY ve ANT Yapı'ya
Malatya Projesi; Kuzu Grup, EGE Yapı ve DOME şirketlerine 
Osmaniye Projesi: EGE Yapı'ya
Adana Projesi: Optimal şirketine
Hatay projesi: Kalyon'un da aralarında olduğu 5 şirkete

YENİÇAĞ GAZETESİ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

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