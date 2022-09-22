CHP'den Belediye Başkanı adayı olmuştu. Fabrika bahçesinde ölü bulundu

İddialara göre olay, saat 20.30 sıralarında Düzce’nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyü mevkiinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesinde oturan Selman Dinler, sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.
FABRİKA BAHÇESİNBDE ÖLÜ BULUNDU
Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
CHP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler’in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi.
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