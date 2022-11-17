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Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “5’li çete” olarak adlandırılan iktidara yakın olan müteahhitlerin kendisiyle görüşmek için aracı yolladığını ifade ederek, çetelerle görüşmeyeceğini belirtti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:21
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'te konuştu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor

Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor
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Bir dizi programa katılmak için Kilis’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, “parayı 5’li çeteden alacaklarını” söyledi. 5’li çetenin kendisiyle görüşmek için araya aracı koyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, söz konusu “çetelerle” görüşmeyeceğini vurguladı.

“UYUŞTURUCU BARONLARINI ÜLKEMİZDEN SİLİP ATACAĞIZ”

Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Adaletin olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Devletin temeli adalettir. Adaletsizlik bütün kötülüklerin günahıdır. Hakim, kanuna göre karar vermez. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet oluşan geliri hakça paylaşmaktır. Ülkenizi seviyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Adalet istiyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Herkesin işi olsun diyorsanız CHP’ye katılacaksınız. İktidara geldiğimizde uyuşturucu baronlarını Türkiye’den silip atacağız. Bütün ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Akılla, mantıkla sandığa gitmeliyiz. 6 lider bir aradayız. Hepimiz bu memlekette huzur istiyoruz. Komşularınızı, akrabalarınızı ikna edin. Kilis’te oyumuz düşük ama bunun sebebi biziz biz. Gelmedik, oy istemedik. Ankara’da oturduk, bize niye oy vermiyorlar dedik. Ama artık buradayız” dedi.

“5’Lİ ÇETE BENİMLE GÖRÜŞMEK İÇİN ADAM YOLLUYOR”

“5’li çetenin” kendisiyle görüşmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Fakirliği, yoksulluğu bu ülkeden atacağız. Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem” diye konuştu.

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Abbas
17.11.2022 16:09
Ah bay Kemal senin yerinde akp olsaydı ne para kazanırdı, ama seninki doğru helal kazanç daima daha iyidir, başkası olanı yemekten, nede olsa haramdır, oda günahtır, tabi gerçek inanan için  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
17.11.2022 16:04
Sn KILIÇDAROĞLU ayıp yahu. Adamları hemen ifşa etme. Sürpriz olsun. Detayda versen biraz. Ne diyorlar. Sabaha kadar uyuyamam. Kaybedişi görüyorlar mı? Bilelim. Rahatlayalım.  
 
El kol hareketi
17.11.2022 15:28
Kemal bey sakın ha sakın elini verirsen kolunu alamazsın bunlardan  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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