İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Balıkesir’in Akçay ilçesi Altınkum Mahallesi İkizevler Sitesi sakinleri Uludağ Elektrik’in keyfi uygulaması nedeniyle bir buçuk yıldan fazladır 2.5 kat fazla elektrik faturası ödüyor.

Sitenin inşaatının bitişi sonrası müteahhit İkram E.’nin aktardığına göre, gerekli belgelerle beraber 3 Ağustos 2021’de site elektriğinin şantiye elektriğinden çıkartılması ve hane elektriğine çevrilmesi için Uludağ Elektriğe başvurusunu yapıyor. 5 Ağustos 2021’de ise bağlantı anlaşması yapılıyor.

SORUNUN FİRMADAN KAYNAKLANDIĞI KABUL EDİLİYOR

1, 5 seneden fazladır ödemeleri gereken elektrik kullanım bedelinin 2.5 katını ödemek zorunda kalan mağdurların aktarımına göre ise, Uludağ Elektrikle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, belgelerinin tamam olduğu, sorunun firmadan kaynaklandığı yanıtını alıyorlar.

Mağdur vatandaşlara verilen cevapta, “TRAFO YOK. İhale açtık. İlk ihaleyi kazanan firma kur farkı nedeniyle işi bıraktı, ikinci ihalede iptal, edildi şu an 3.ihale yapıldı. Sorununuz 2023 yılının sonunda çözülecek” ifadeleri kullanılıyor.

“TRAFO YOK BAHANESİYLE DEĞİŞİKLİK YAPMIYORLAR”

Mağdurlar duruma tepki gösterirken “Trafo yoksa şu an elektriği nasıl veriyorlar bize. Sadece yapmaları gereken sistemde şantiye elektriğini hane elektriğine çevirmek. İstanbul’da TEDAŞ böyle yapıyor. Ayrı bir hat falan çekildiği yok ki inşaat bitimi sonrası sistemden elektrik türü haneye çevriliyor. Ancak burada trafo bahane ediliyor. Söylüyoruz sadece sistem üzerinden değişiklik yapacaksınız diye, ‘teknik olarak yapamıyoruz’ yanıtı alıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

“HANE BAŞI 2 BİN LİRA FATURA”

Uludağ Elektrik keyfi uygulama yaparak vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor diyen mağdurlar, “Şubat ayı için 21 bin 138 TL fatura geldi. Süzme saat taktırdık, haneye bölüyoruz. Her haneye hemen hemen bin 500 lira ile 2 bin lira arası bir ödeme çıkıyor” dedi.

ULUDAĞ ELEKTRİK TARİFESİ ŞÖYLE:

Ev (Mesken) Düşük Kademe: 1.4744TL/kWh

Ev (Mesken) Yüksek Kademe: 2.2116TL/kWh

İş Yeri (Ticarethane) Düşük Kademe: 2.8379TL/kWh

İş Yeri (Ticarethane) Yüksek Kademe: 3.7839TL/kWh

Sanayi AG: 3.67TL/kWh

İNGİLİZLERE DEVREDİLDİ

Geçtiğimiz sene Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.'nin (Uludağ Elektrik Şirketleri) tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin (Uluğ) paylarının tamamının İngiliz Actis'e devri tamamlanmıştı.