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Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Allah sizi inandırsın ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir mil geri atmam. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım” dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:42
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda konuştu.

“Kırsalda yaşayan kadınlar büyük sorunlar yaşıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “Ben eğer bu ülkede adalet için 450 km yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Adalet için, kadınlar için, evlatlarımız için, işsizler için, haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizlerin üstüne yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşında bir mili geri atmam. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım" diye belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Çok güzel bir toplantı. Gelen bütün kadın kardeşlerime teşekkür ederim. Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek sizlersiniz. Haramilerin iktidarını yıkacağız, bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çeken, şiddete uğrayan, iş olanağı bulamayan kadınlar. Atama bekleyen öğretmenlere sözüm, size bu imkanı vereceğim.

Kırsalda yaşayan kadınlar büyük sorunlar yaşıyorlar. Bütün bunları biliyorum ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor. Beraber, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz.

‘EN BÜYÜK GÜCÜM SİZLERSİNİZ’
Ben eğer bu ülkede adalet için 450 km yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Adalet için, kadınlar için, evlatlarımız için, işsizler için, haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizlerin üstüne yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz.

Evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bizim evlatlarımızın karnı doyması, yatağa aç girmemesi lazım. Onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz için son derece önemlidir. Belediye başkanlarıma söyledim, her sabah yoksul ailelerde akşam hazırlanır sabah teslim edilir. Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Bunu Türkiye genelinde yap diyorsanız yetki vereceksiniz. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız, her çocuk okula gittiğinde öğle yemeği yiyecek. Herkes aynı yemeği yiyecek. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler hiç endişe etmeyin Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda SGK primlerinizi devlet ödeyecek. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim, her kadın kazanacak.

BİR KARDEŞİM GEÇMİŞTE AK PARTİ'YE OY VERDİK. HAKKINIZI HELAL EDİN' DEDİ
Diyorlar ki 'yapamaz, bunu gerçekleştiremez' bizim bütün belediye başkanlarımız yapıyorlar, geldiğimizde o bütçe beşli çetelere gitmeyecek. Ayrıştırdılar, bizi böldüler. Başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim, kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları, torpilleri bitireceğim.

Az önce çocuğu bağımlı olan bir anne konuştu. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum ama Allah sizi inandırsın ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir mil geri atmam. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım.

Eğer kadınların huzur içinde yaşamasını istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Altı oku görüyorsunuz, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim 'Ben, ailem geçmişte AK Parti'ye oy verdik. Hakkınızı helal edin' dedi. Helal olsun, helal olsun.”

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ah be ah
24.12.2022 14:38
Bakın bu tip ak partiyi kazandırmak için herşeyi yapıyor.İktidara gelirken bir anda herşeyin çözülmeyeceğini halk biliyor.Ama bu tipitip bir hafta veya daha kısa sürede herşeyi hallediyor.  
 
1950
24.12.2022 14:19
Kemal abi kesersin de, iyi parti o imkanı verirse, vermem derse de, aslanlar gibi halktan istersin, verirlerse ne ala baronların, haramilerin ümmügünü sıkarsın, oy vermezlerse, onlar vatandaşı sıkar  
 
Reis bey
24.12.2022 14:00
Yemin olsun bu genel başkan akpnin iktidarının sigortası ve koruyucusudur, haliyle birazda milletin gazının alinmayada ihtiyacı var..sonumuz hayır ola ama pek hayır da değil gibi  
 
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