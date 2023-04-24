Uyuşturucunun etkisindeki kız zombi gibi davrandı

Adana’da uyuşturucu aldığı iddia edilen ve ayakta durmakta zorlanan genç kızın ibretlik görüntüleri... İşte bu anlar uyuşturucu baronlarının ülkeyi ne hale getirdiğinin görüntüsü oldu.

Uyuşturucunun etkisindeki kız zombi gibi davrandı

Adana'da ibretlik görüntüler. Uyuşturucunun etkisindeki 18 yaşlarındaki kız, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek hastaneye götürüldü.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün, kullandığı uyuşturucu nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Şeyma isimli kızı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Elindeki kıyafetleri yere atan Şeyma, kendisine yardımcı olmak isteyenlere de izin vermedi. Olay yerine gelen ekipler, Şeyma’yı tedavi için hastaneye götürmek istedi. Uzun süre direnen ve ayakta duramayan Şeyma, ikna edilerek hastaneye götürüldü.Genç kızın bu durumu, cep telefonuyla görüntülendi.

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