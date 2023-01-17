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Dünyanın en büyük Yeni Zellandalı uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Dünya çapında bir uyuşturucu ağını Türkiye'den yönettiği iddia edilen Yeni Zelandalı Comancheros adlı motosiklet çetesi patronu Hohepa Ngakuru'nun tutuklandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:29
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Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Dünyanın en büyük Yeni Zellandalı uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı
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Türkiye, son zamanlarda uyuşturucu baronlarının merkezi haline geldi.

Son olarak, Yeni Zelandalı bir motosiklet çetesi olan Comancheros'un patronu "Dax" olarak da bilinen Hohepa Ngakuru'nun Türkiye'de tutuklandığı iddia edildi.

Cumhuriyetin haberine göre; bu ayın başlarında Ngakuru'nun, dünya çapında faaliyet gösteren Comanchero motosiklet çetesinin yeni "Yüksek Komutanı" olduğu bildirilmişti.

Ngakuru'nun, Sidney'de rakip çetelerle girdiği şiddetli bölge savaşları sırasında Comancheros saflarında yükseldiği belirtiliyor.

İKİ ÜLKE TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇTİ

Avustralya polisinin Ngakuru'nun tutuklandığını teyit etmek için Türk meslektaşlarıyla temas kurduğu öğrenildi.

Yeni Zelandalı üst düzey yetkililerinin de Türk meslektaşlarıyla görüşerek Ngakuru'nun "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ülkesine geri gönderilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

ÇEŞİTLİ TAKMA İSİMLER KULLANIYOR

Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanan ve 100 milyon doları aştığı tahmin edilen servetiyle Türkiye'den işleri yürüttüğü belirtilen Ngakuru, "Müzakereci, Bullseye, Chuck Norris ve El Mito (Efsane)" gibi çeşitli takma adlar da kullanıyor.

Daily Telegraph'a konuşan bir kaynak, Ngakuru'nun, Comancheros'un hem Dubai hem de Avustralya'daki "kıdemli üyelerini" yönettiğini söyledi.

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Bu ne
17.01.2023 06:45
Bu leke kolay çıkmayacak derhal soylu görevden alınmalı diyecem ama zaten bütün iktidar görevden alınacak seçime 4 ay kaldı sonra temizlik başlayacak bu tip adamlar bu ülkede ne arıyor burası kolombiy  
 
Sade vatandaş
17.01.2023 06:04
Zaten sokaklarda hergün kurşun,kavga,silahlı,bıçaklı taramalı çatışmalar,artan vakalardan hastenelerde bile güvenlikler polisler ,Esra Erol un tv programında devamlı şiddet kavga topluma pompalanıyor  
 
Aybuke
17.01.2023 06:01
Birilerinin bize tüm kaçakları,yabancıları,bu kadar ülkemize dolan erkek yabancı nüfusu atması için namusuna şerefine söz vermesi gerekiyor,Kılıçtaroğlundan hiç duyamıyorum oy vermekte çok kararsızım  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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