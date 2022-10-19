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Mülakatla elenen savcı adayı yaşadıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan ve Temmuz 2020 ve Haziran 2021 tarihlerinde olmak üzere iki kez Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatına giren avukat İsa Temur yaşadıklarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 08:03
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mülakatla elenen savcı adayı İsa Temur yaşadıklarını anlattı

Mülakatla elenen savcı adayı yaşadıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı
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Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talepte bulunup, Adalet Bakanlığı tarafından mülakat tutanakları elden imza ile teslim edilen, 12’şer puan verilerek toplam 60 puan ile 70 barajının altında kaldığı ortaya çıkan Temur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te görüştü.

KILIÇDAROĞLU: HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ

Temur, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mülakat tutanaklarının orijinallerini elden teslim etti. CHP’ye de üye olan Temur görüşmenin detaylarına dair şunları kaydetti:

“Kemal Bey’e, ‘Artık top sizde, siz haklarımızı savunursunuz’ dedim. O da ‘Hep beraber mücadele edeceğiz. Sen de içindesin, hep birlikte mücadele edeceğiz’ dedi. ‘Tutanakları okuyun, yapılan haberleri okuyun’ dedim. Zaten Kılıçdaroğlu’na haberleri göstermişler. CHP rozetimi taktı. Bu şekilde kısa bir görüşme yaptık.”

 

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Tekin Ertürk
19.10.2022 08:15
Haberde bir gariplik var gibi! Bunlar Allah, Kuran deyip başka bir şey söylemiyorlar. Yoksa ALLAH ile mi kandırıyorlar?  
 
Abbas
19.10.2022 08:14
Yahu hiç mi zerre Allah korkunuz yok mu diyecem, ama hitler, İşid, Taliban’da Allah korkusu olur mu???  
 
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