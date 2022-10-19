Mülakatla elenen savcı adayı yaşadıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talepte bulunup, Adalet Bakanlığı tarafından mülakat tutanakları elden imza ile teslim edilen, 12’şer puan verilerek toplam 60 puan ile 70 barajının altında kaldığı ortaya çıkan Temur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te görüştü.

KILIÇDAROĞLU: HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ

Temur, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mülakat tutanaklarının orijinallerini elden teslim etti. CHP’ye de üye olan Temur görüşmenin detaylarına dair şunları kaydetti:

“Kemal Bey’e, ‘Artık top sizde, siz haklarımızı savunursunuz’ dedim. O da ‘Hep beraber mücadele edeceğiz. Sen de içindesin, hep birlikte mücadele edeceğiz’ dedi. ‘Tutanakları okuyun, yapılan haberleri okuyun’ dedim. Zaten Kılıçdaroğlu’na haberleri göstermişler. CHP rozetimi taktı. Bu şekilde kısa bir görüşme yaptık.”