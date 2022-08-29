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Hakimlik sınavında Türkiye ikincisi oldu mülakatta elendi

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında ikinci sırada olan ve mülakata girmeye hak kazanan Avukat İrem Melis Akgün, mülakatta başarısız bulunmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:00
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:10
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Hakimlik sınavında Türkiye ikincisi olan İrem Melis Akgün mülakatta elendi

Hakimlik sınavında Türkiye ikincisi oldu mülakatta elendi
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Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan avukat İrem Melis Akgün 25-26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavından 94,85 puan alarak ikinci sırada, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavından 89,79 puan ile 99. sırada başarılı olarak mülakata girmeye hak kazandığını açıkladı.

Ancak Akgün, mülakatta “Başarısız” bulunu. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan avukat Akgün başarısız bulunmasına isyan etti.

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Mülakatta sorulara doğru yanıt verdiğini söyleyen Akgün “Kıymetli dostlar, bugün hakim ve savcıların görevlerini layıkıyla yerine getirememelerinden, bağımsız olamayışlarından ülkece yakındığımız günlerde, Hakim ve Savcı olma idealiyle çıktığım yolda yazılı sınavda TÜRKİYE 2.Sİ olmama rağmen sistem tarafından uğratıldığım haksızlığı sizlere aktararak bugünlere nasıl geldik, böyle kötülükler nasıl yapılabiliyor, bu kişiler nasıl bir sistem tarafından seçiliyor ve bu kötülüklere karşı neler yapılabilir sizlere anlatmak istiyorum.” dedi.

Başarısız bulunmasına isyan eden Akgün, “25-26 Aralık 2021 tarihinde yapılan Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavından 94,85 puan alarak 2. Sırada, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavından 89,79 puan ile 99. Sırada başarılı olarak mülakata girmeye hak kazandım. Yazılı sınavdaki 2.lik derecem ile katılmış olduğum mülakatta sorulan sorulara eksiksiz olarak doğru cevap vermeme rağmen “BAŞARISIZ” bulundum.” Açıklamasında bulundu.

MÜLAKATTA BAŞARISIZ OLDU

Hayallerini gerçekleştirmek, vatana ve millete hizmet etmek için yola çıktığını, ancak hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Akgün şöyloe dedi:

Maddi ve manevi olarak ciddi emekler sarf ettiğim yazılı sınavda 2. olma başarısı ile Hakim ve Savcı olmama engel herhangi bir durumum, kusurum bulunmadığı halde ve hayatımın hiçbir döneminde siyasi, ideolojik veya cemaatsel oluşumların içerisinde yer almamama rağmen ve sadece ideallerimi, hayallerimi gerçekleştirmek, vatana ve millete hizmet etmek, HİÇKİMSENİN veya HİÇBİR KESİMİN TALİMATLARI İLE İŞ YAPMAMAYI AMAÇ EDİNEREK Hakimlik ve Savcılık mesleğine talip olduğum bu süreçte şeffaflık ve belirlilik ilkelerine aykırı, denetim mekanizmaları olmayan, liyakati tespitten uzak bir şekilde yapılan mülakatlar neticesinde “BAŞARISIZ” bulundum.

Devamında ise Akgün, “Yapılan mülakatta aday adaylarına tanınan 1 ila 2 dakika arası süre, mülakat değerlendirme kriterleri olan; adayların muhakeme gücünün, bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneğinin, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin, anlaşılması için takdir edersiniz ki kesinlikle yeterli değildir. Bu durum bile mülakatların ne kadar objektiflikten uzak olduğunu, idarenin tamamen keyfiliğine ve takdirine bırakıldığını, hatta yaşayanlar iyi bilecektir ki BAŞARININ DEĞİL "REFERANS"LARIN YARIŞTIĞI BU SÜREÇTE mülakatın tamamen göstermelik bir hal aldığını acı bir şekilde gözler önüne sürmektedir.” İfadelerini kullandı.

Akgün’ün diğer paylaşımları:

Bu mülakat sistemi; bugün mesleğini layıkıyla yapamayan, bağlı olmaları gereken ilkeler ADALET ve HUKUKA UYGUNLUK ilkeleri olması gerekmesine rağmen bunu yerine getirmeyip farklı motivasyon ve hırslara sahip olan, mesleğe alınırken bile denetimsiz ve kötücül sistem tarafından rekabeti bozucu davranışlara yönlendirilen ve tüm bunları yaparken de eğilip bükülebilen; bundan dolayı da bağımsız olma niteliğini kaybeden, gölgesinden bile korkar hale gelen Hakim ve Savcıları seçer hale gelmiştir.

Tüm bu sebeplerle kamuya alımlarda yapılan ve nice insanın hakkının yenilmesine sebep olan MÜLAKATLAR KALDIRILMALI ve liyakati tespite ilişkin daha adil bir sistem oluşturulmalıdır. Kritik meslekler için mülakat yapılmaya devam edilecek ise de Kamu Denetçiliği Kurumunun 27/04/2020 karar tarihli ve 2020/6587-S.20.10469 sayılı ADALET Bakanlığının hiçbir haklı gerekçe olmaksızın uymaktan imtina ettiği kararı kapsamında yapılması gerekmektedir. Bu haksızlık ve kötülük düzenini değiştirebilmemiz, layık olanın hakkını alabildiği güzel ve adil günleri görebilmemiz maksadıyla desteklerinizi bekliyorum.

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yusuf
29.08.2022 15:28
sabır kızım sabır az kaldı inşallah bunların yargılandığı mahkemelerde hakim olarak karşılarına çıkarsın  
 
halil
29.08.2022 15:24
işte dolar niye 19 oldu diyenlere dış güç felan değil işte tamda budur.  
 
Selim
29.08.2022 15:21
Türk milliyetcisi olmayan kim varsa sınavda kazansa devlete göreve başlamamalı.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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