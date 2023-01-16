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Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 00:41
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Cam Tavan' çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kadınlarla ilgili yapacakları düzenlemelere değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

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Hasan
16.01.2023 07:00
YENİ İKTİDAR 'in ilk İŞİ karanlıkta OKULA ve İŞE gidenleri kurtarmak olmalı, YAZ SAATİNE geçmek olmalıdır...Yazık çocuklara ve EBEVEYİNLERE...  
 
Demedi deme
16.01.2023 01:31
Gerçekten kazanacak aday bulalım. Sonra ortakları, suçlamanın bir anlamı olmaz. Bu fırsat kaçarsa.Chp nin bu sistemle hiç bir zaman cumhurbaşkanlilgi kazanamayacağı, iktidar olamayacagi biline!...  
 
Tozanlı
16.01.2023 01:18
Syn Kılıçdaroğlu Türklüğü ve Türkü asimile etme amaçlı bu 6 milyon ne üdüğü belirsiz suriyelileri gönderin ve her önüne gelen elini kolunu sallayarak Türkiyeye giriş yapmasın. Seçimi bekliyoruz..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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