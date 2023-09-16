CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel’den video: Arkanızda kim var diyenlere…

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel, sosyal medya hesabından ‘Bizim Hikayemiz…’ notuyla bir video yayınladı.

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel’den video: Arkanızda kim var diyenlere…

CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla kurultayda CHP Genel Başkan adayı olacağını açıkladı.

Özel, akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Özel, videoya, “Bizim Hikayemiz…” notunu düştü.

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Videoda Özel’in adaylığını açıkladığı basın toplantısında kullandığı şu sözleri yer aldı:

“Arkanızda kim var diyenlere; Arkamızda bayramda babasına kavuşturamadığımız Vera’ya verdiğimiz söz var diyenlerin, Şenyaşar ailesine getiremediğimiz adalet var diyenlerin hikayesidir. Ekmeğini çöpten çıkaran kağıt toplayıcısı Bağder Bey’e, süt veren ineğini kesen Meliha Hanım’a mahcup olanların hikayesidir. 30 yıldır sönmeyen Madımak ateşinin, zaman aşımı kararıyla yürekleri dağlamasına engel olamamanın acısını hissedenlerin hikayesidir. Ergenekon’da canına kastedilen Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Hanım’dan, Kaz Dağları’nı savunan Hanife Teyze’den utananların hikayesidir. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanmayan Salih Can’ın yüzüne bakamayanların, Bartın’da madende babası Rıdvan’ı kaybeden Emrullah’a, Soma’da ölen babalarının hakkını mahkemede ararken büyüyen çocuklara söyleyecek sözü olmayanların hikayesidir. Ve bu insanlardan dilenmemiş samimi bir özrün utancını yaşayanların hikayesidir…”

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