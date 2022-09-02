Kılıçdaroğlu: Beşli çete devleti soyuyor. Şimdi biz bunu seyir mi edelim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TELE 1 TV’deki gazeteci Enver Aysever’in Ayrıntılar programına katıldı. Canlı yayında Aysever'in sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Beşli çete hakkında kendisine yöneltilen sorulara, “beşli çete devleti soyuyor, e ne yapalım seyir mi edelim” ifadelerini kulandı.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN O AÇIKLAMALARI:

Kamucu diyorsunuz elbette ki… Ekonomide en büyük etkiyi yaratan devletin kendisidir zaten, en büyük kaynağı o kullanıyor. 85 milyondan vergi topluyorsunuz ve bu vergileri harcıyorsunuz. Vergileri kim için harcayacaksınız ve ne için harcayacaksınız, nasıl planlayacaksınız? Bu olmadığı taktirde sizin ekonomiyi büyütme şansınız yok. Topladığınız parayı ‘beşli çete’ için harcarsanız başka türlü topladığınız parayı verimli alanlara yatırırsanız başka türlü sonuç elde ederseniz. Topladığınız paradan üniversiteye yeterli para vermezseniz hatta üniversitede okuyan öğrencinin yurdunu yapmazsanız, nasıl barınacak bu çocuklar diye düşünmezseniz siz zaten sosyal devlet de değilsiniz. Devlet topladığı kaynağı kamu çıkarına harcamak zorundadır. Devlet tekelleşme yaratmaz. Devletin saydam olması lazım, toplanan verginin hesabını halka vermesi lazım. Biz bunları yapmaya söz verdik. Bunları yaptığımız zaman göreceksiniz Türkiye büyüyecek, kalkınacaktır. Evet kamucu, beşli çete devleti soyuyor mu evet soyuyor, milyar dolarları götürüyor mu götürüyor. Şimdi biz bunu seyir mi edeceğiz? İktidara geldik, ne yapalım ‘bunlar daha önce sözleşme yapmışlardı malı götürüyorlar siz de seyirci olacaksınız’ toplumun vicdanı, ahlakı bunu kabul eder mi? Biz ne diye söz veriyoruz, adaletli olacağız diye söz veriyoruz, beytülmale el uzatılmayacak diye söz veriyoruz, devleti soyan kenelerden bu devleti kurtaracağız diye söz veriyoruz.