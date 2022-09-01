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Kılıçdaroğlu öğretmenlere ‘çapulcu’ diyen Erdoğan’a jet yanıt verdi

Öğretmen atama programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere " Eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa çapulcu musunuz?" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tepki göstererek, “Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır.” dedi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:52
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:03
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Erdoğan öğretmen ataması programında konuşurken öğretmenlere çapulcu dedi. Kılıçdaroğlu jet yanıt verdi

Kılıçdaroğlu öğretmenlere ‘çapulcu’ diyen Erdoğan’a jet yanıt verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin Öğretmen Atama Töreni’nde kariyer sınavını boykot edecek öğretmenlere seslendi. Erdoğan, “Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum.” açıklamalarında bulundu.

SİZ EĞİTİM-ÖĞRETİM MİMARI MISINIZ, YOKSA SOKAKLARDA CADDELERDE ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MI?

Sözlerine devam eden Erdoğan öğretmenlerin boykot yapmayı bırakmaları gerektiğini, ülkenin çapulculara değil eğitim mimarlarına ihtiyacı olduğu şu sözlerle ifade etti:
Bırakın artık boykotu, nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenleri hedef alan Erdoğan’a Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Erdoğan’ın ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, gelinen ‘seviyenin’ bu olduğunu belirterek durumu kendisinin düzelteceğini söyleyerek sabır çağrısında bulundu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞIMI:

Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. “Alın bunu” seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır.

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Maçkalı
1.09.2022 15:53
Öģretmenlerimiz iyi dinleyin Bay Kemal'in en būyūk özelliği akşam konuştuğunun sabah tersini yapmaz kıtır atmaz ne diyorsa onu yapın vardır bir bildiği😂😂😂😂😂  
 
Garip Memet
1.09.2022 15:47
Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperim  
 
neten
1.09.2022 15:45
Kahrol düşman al sana bomba, demiş Reis.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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