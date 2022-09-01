Kılıçdaroğlu öğretmenlere ‘çapulcu’ diyen Erdoğan’a jet yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin Öğretmen Atama Töreni’nde kariyer sınavını boykot edecek öğretmenlere seslendi. Erdoğan, “Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum.” açıklamalarında bulundu.

SİZ EĞİTİM-ÖĞRETİM MİMARI MISINIZ, YOKSA SOKAKLARDA CADDELERDE ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MI?

Sözlerine devam eden Erdoğan öğretmenlerin boykot yapmayı bırakmaları gerektiğini, ülkenin çapulculara değil eğitim mimarlarına ihtiyacı olduğu şu sözlerle ifade etti:

Bırakın artık boykotu, nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenleri hedef alan Erdoğan’a Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Erdoğan’ın ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, gelinen ‘seviyenin’ bu olduğunu belirterek durumu kendisinin düzelteceğini söyleyerek sabır çağrısında bulundu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞIMI:

Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. “Alın bunu” seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır.