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Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Tele1’de katıldığı canlı yayında seçimin kazanılması durumunda takipsizlik ve beraat kararı alan KHK’lıların ve Barış Akademisyenlerinin göreve döneceğini belirtti.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:40
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KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KHK’lılarla ilgili bir soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu’nu nasıl zor duruma sokarız bunun peşindeler” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Barış Akademisyenlerinin KHK ile görevden alındığını ve bunların göreve döndürüleceğini söyledi.

CHP lideri, KHK ile görevden alınan ve takipsizlik, beraat kararları alan kişilerin göreve döndürüleceğini söyledi. Mahkumiyet kararı alanların ise istenilse dahi göreve döndürülemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Barış Akademisyenleri görevlerine dönecek. KHK'lılardan takipsizlik alanlar ve beraat edenler göreve dönecek. Hakkında mahkumiyet kararı olanları istesek de yasal olarak iade edemeyiz.” dedi.

Açıklamalarında AKP’ye de eleştiride bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz" şeklinde konuştu.

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