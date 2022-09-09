9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vedat Milor'un Cumhurbaşkanlığı anketinden bakın kim çıktı

Vedat Milor'un Cumhurbaşkanlığı anketinden bakın kim çıktı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanlığı adayı' anketi yayınladı. Aday olmayacağını söyleyen Meral Akşener'in de seçeneklerde olduğu anket sonucunda en çok oyu alan bakın kim çıktı...

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:55
Takip Et

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un Cumhurbaşkanlığı anketinden bakın kim çıktı

Vedat Milor'un Cumhurbaşkanlığı anketinden bakın kim çıktı
+
Aa
-

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabını aktif kullanımıyla ve yaptığı anketlerle ilgi çekmeye devam ediyor. Milor bu kez Twitter hesabından yeni bir anket yayınladı. Hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir anket açan Milor, seçenekler arasına aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de ekledi. Milor'un anketine 150 bin kişi katıldı.

MANSUR YAVAŞ FARK ATTI

Vedat Milor'un yayınladığı anket sonuçları ise dikkat çekti. Sonuçlara göre, ankete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş damgasını vurdu. Mansur Yavaş, yüzde 66,6 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18,2, İmamoğlu yüzde 12,6, Akşener yüzde 2,7 oranında kaldı.

NEYE GÖRE BELİRLENMELİ?

Öte yandan Vedat Milor, muhalefetin adayını neye göre belirlemesi gerektiğini de sordu. Milor, "Muhalefet destekçileri nezdinde popüler olan adaylara göre mi yoksa partilerin üst yönetimlerinin uygun göreceği adaya göre mi?" diye sordu.

"Halk" diyenlerin oranı yüzde 90,1 olurken, "Parti yönetimi" diyenlerin oranı ise yüzde 9,9 oldu. 

İşte o anket:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tatar
9.09.2022 16:38
Mansur yavaş aday gösterilmeli  
 
Uzay Fenercioğlu
9.09.2022 16:34
İktidarda olan mevcut partinin başkanını kim seçti. Bu seçimde parti veya parti başkanı seçimi yok. Bu mevcut sistemde devam veya daha iyi bir sistem için ortak akıl ile yeni bir sistem. Seçim halkın.  
 
Atmaca53
9.09.2022 16:30
Eminimki kilictaroglu diyenler akp lıdır.recebi kurtaracak tek kişi kilictaroglu dır.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
2
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
3
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
4
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
5
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
6
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
7
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Türkiye'de yakalanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül mesajı
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿THY yeni kabin memuru alacak
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿DMD hastaları için umut verici çalışma
﻿Mersin'de orman yangını
﻿Mersin'de orman yangını
﻿Mersin'de orman yangını
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿İBB açıkladı okulların ilk günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
﻿Tren çarptığı aracı 500 metre sürükledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.