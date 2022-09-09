Vedat Milor'un Cumhurbaşkanlığı anketinden bakın kim çıktı

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabını aktif kullanımıyla ve yaptığı anketlerle ilgi çekmeye devam ediyor. Milor bu kez Twitter hesabından yeni bir anket yayınladı. Hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir anket açan Milor, seçenekler arasına aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de ekledi. Milor'un anketine 150 bin kişi katıldı.

MANSUR YAVAŞ FARK ATTI

Vedat Milor'un yayınladığı anket sonuçları ise dikkat çekti. Sonuçlara göre, ankete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş damgasını vurdu. Mansur Yavaş, yüzde 66,6 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18,2, İmamoğlu yüzde 12,6, Akşener yüzde 2,7 oranında kaldı.

NEYE GÖRE BELİRLENMELİ?

Öte yandan Vedat Milor, muhalefetin adayını neye göre belirlemesi gerektiğini de sordu. Milor, "Muhalefet destekçileri nezdinde popüler olan adaylara göre mi yoksa partilerin üst yönetimlerinin uygun göreceği adaya göre mi?" diye sordu.

"Halk" diyenlerin oranı yüzde 90,1 olurken, "Parti yönetimi" diyenlerin oranı ise yüzde 9,9 oldu.

İşte o anket: